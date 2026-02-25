IT-utvecklare till bild- och funktionsmedicin
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-02-25
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Bild- och funktionsmedicin inom Region Kronoberg omfattar röntgen, mammografi och klinisk fysiologi, med verksamhet både i Växjö och Ljungby. Här arbetar läkare, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och medicinska sekreterare i en högteknologisk verksamhet med modern utrustning.
Tillsammans är vi cirka 180 engagerade medarbetare som bedriver en bred och kvalificerad diagnostisk verksamhet.
Inom Region Kronoberg är den digitala utvecklingen i fokus, Bild- och funktionsmedicin har en verksamhetsnära förvaltning av IT-stöden och ingår främst i objektet medicinsk multimedia där man har roll som objektspecialist.
Organisationen är uppbyggt efter Region Kronobergs styr- och samverkansmodell och består av rollerna objektledare verksamhet, objektledare IT, objektspecialister och IT specialister.
Vi söker nu en IT-utvecklare som kommer att ha en nyckelroll i det dagliga arbetet med för verksamhetens systemstöd och IT-samverkan inom Bild- och funktionsmedicin. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhet, IT, MT, leverantörer samt upphandling.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Tjänsten kombinerar operativt arbete (support, felsökning, driftövervakning) med koordinerande och utvecklande uppgifter såsom mötesledning, mindre projektledning, upphandling och avtalsarbete.
Rollen innefattar olika arbetsuppgifter, där tekniska utmaningar varvas med samverkan, struktur och daglig kontakt med användare inom bild och funktionsmedicin. Du kommer att ha en central roll i verksamheten genom att tillsammans med verksamheten och objektet medicinsk multimedia styra och leda arbetet utifrån fattade beslut ifrån ledningen och objektplan som finns för medicinsk multimedia inom Bild- och funktionsmedicin.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Självständigt kunna hantera daglig support (RIS/PACS & lokal IT)
* Systemadministration i olika IT-stöd för bildhantering men framförallt i SECTRA RIS/PACS
* Kunna felsöka teknik i digitala konferenssystem
* Förmåga att prioritera dagliga larm och driftstörningar
* Kunna koordinera mindre projekt och utvecklingsinsatser
* Vara kontaktpunkt mellan verksamhet, IT och externa leverantörer
Vi erbjuder även våra medarbetare, utifrån verksamhetens behov och individuella förutsättningar, möjlighet att till viss del arbeta på distans. Ta gärna en kontakt med oss så berättar vi mer om det!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom IT, teknik eller systemförvaltning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att arbeta med ITsystem i verksamhetskritiska miljöer och är van vid både användarsupport och teknisk felsökning. Det är meriterande att ha erfarenhet av systemförvaltning i SECTRA RIS/PACS. Rollen kräver att du kan leda eller samordna möten och att du har förmåga att arbeta strukturerat även när flera uppgifter pågår parallellt.
I det dagliga arbetet behöver du kunna hantera supportärenden kopplade till RIS/PACS och lokal IT, felsöka tekniken i mötesrum som använder exempelvis Teams, Zoom eller Clickshare, samt prioritera inkommande larm och driftstörningar. Du bör även kunna koordinera mindre projekt och utvecklingsinsatser och ha en grundläggande förståelse för upphandling eller avtalsarbete.
Som person är du engagerad, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra, både inom verksamheten och i kontakten med ITfunktioner och externa leverantörer. Du arbetar självständigt, systematiskt och är lösningsorienterad, samtidigt som du har en god teknisk förståelse för ITsystem, klienter och kringutrustning. Du har även förmåga att prioritera och agera när driftstörningar uppstår. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Intervjuer planeras att hållas den 23 mars (eftermiddag) och den 27 mars (förmiddag).
Fackliga företrädare:
Annica Nilsson- Vision
Sanne Åkesson Johansson - Kommunal
Therese Ljung - Vårdförbundet
Karin Elner Walde - KLL
