IT-tekniker Säker nätverksåtkomst
Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-11-05
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Västra Götalandsregionen strävar efter att bli Sveriges främsta offentliga arbetsgivare.
Nu söker vi dig som vill axla rollen som IT-tekniker med fokus på nätinfrastruktur och nätsäkerhet och vill arbeta i en av Nordens mest framstående IT-miljöer där teamet har en viktig roll inom VGR. Vill du vara en del i vår utvecklingsresa där målet är att alltid ligga i framkant inom utveckling, tekniska förbättringar och service?
Ditt uppdrag
I rollen som IT-tekniker med fokus på nätinfrastruktur, kommer du att vara en del av ett dedikerat team som ansvarar för att säkerställa effektiva IT-lösningar för våra kunder. Din roll innebär att proaktivt förbereda infrastrukturen för framtidens behov inom vården samt säkerställa hög kvalitet och effektivitet i våra leveranser.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du del av en organisation som ständigt strävar efter att hålla sig i teknikens framkant. Som en av Sveriges största IT-organisationer finns här goda utvecklingsmöjligheter och vi arbetar med individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Vår enhet har hela mandatet för att forma konkreta strategier och aktiviteter så att verksamheten bidrar till att nå Koncernstab digitaliserings mål.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom nätverksteknik eller motsvarande erfarenhet. Du har god kunskap och erfarenhet av routing och switching, LAN/WLAN samt nätverkssäkerhet. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team. Du har mycket god kommunikationsförmåga både på svenska och engelska.
Vi ser också att du är en person som motiveras av att utveckla din egen kompetens, samtidigt som du bidrar till lärande och utveckling inom teamet. Din förmåga att kombinera teknisk skicklighet med ett strukturerat arbetssätt gör dig till en viktig del av vår verksamhet.
Meriterande är:
Produktkunskap inom t.ex. Loadbalancer.org, F5, Infoblox, Microsoft, Unix/Linux, NGINX, Cisco, Fortinet
Förståelse för nätverk och webbapplikationer (TCP/IP, HTTP/HTTPS, SSL/TLS, REST)
Kunskap om autentisering och auktorisering (SAML, OAuth, OpenID Connect, SSO)
Erfarenhet av skript och automatisering, t.ex. med Python
Certifieringar som CCNA/CCNP eller motsvarande
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket kan ställa krav på svenskt medborgarskap, därutöver kan tjänsten även innebära en krigsplacering.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs gärna mer om våra förmåner, verksamheter och vår avdelning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
