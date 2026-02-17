IT-tekniker datacenter
2026-02-17
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Rollen som IT-tekniker datacenter är omväxlande och kombinerar både operativa och taktiska arbetsuppgifter. Du arbetar nära förvaltningsledare med planering av teknikskiften och kapacitetsbehov flera år framåt, samtidigt som du är delaktig i flera av Svenska kraftnäts pågående förändrings- och utvecklingsprojekt.
Arbetet omfattar huvudsakligen Svenska kraftnäts datacenter men även andra tekniska lokaler med kritisk IT-infrastruktur. I rollen förväntas du bidra med teknisk rådgivning kring datahallsinfrastruktur som kyla, UPS-kraft och liknande system samt föreslå förbättringar där det är möjligt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och utföra fysiskt underhåll, förändringar och installationer av hårdvara som exempelvis switchar, servrar, fiberutrustning samt PDU:er och stativ.
• Installera och dra tele- och nätverkskablage.
• Hantera och leda arbetet kopplat till inkomna ärenden.
• Ansvara för dokumentation i datahallar och andra tekniska områden.
• Utföra arbetsmoment som kan innebära tunga lyft.
Du kommer att tillhöra en enhet som ingår i den avdelning som ansvarar för Svenska kraftnäts IT-infrastruktur och drift. Enheten består av medarbetare som gemensamt ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Svenska kraftnäts samhällsviktiga datakommunikationsnät samt tillhörande tekniska lokaler och datacenter.
Om dig
Skallkrav:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är:
Strukturerad: Du arbetar metodiskt även när arbetsmängden är hög eller många uppgifter löper parallellt. Du planerar, prioriterar och dokumenterar noggrant för att skapa spårbarhet och kvalitet.
Trygg: Du är stabil i ditt agerande och behåller lugnet när driftsituationer förändras eller tekniska problem uppstår. Du fattar välgrundade beslut och följer etablerade rutiner i en miljö där säkerhet och tillförlitlighet är avgörande.
Resultatorienterad: Du tar ansvar för att arbete genomförs med hög kvalitet och enligt plan. Du kan leda mindre arbetsgrupper, följa upp resultat och arbeta självständigt för att säkerställa att uppgifter utförs korrekt.
Samarbetsorienterad: Du samarbetar enkelt med andra och bygger goda relationer genom tydlighet, lyhördhet och prestigelöshet. Du delar med dig av kunskap och tar aktivt initiativ till samarbete för att skapa stabil och säker drift.
Vidare har du har en eftergymnasial utbildning inom el/tele eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Du har även:
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom datacenter.
• Minst 3 års erfarenhet av att planera och utföra fysiskt underhåll, förändringar och installationer i IT-miljöer.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med ärendehantering.
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
• B-körkort.
Meriterande kompetenser
• Utbildning och/eller erfarenhet inom kyla, UPS-kraft och annan datahallsinfrastruktur.
• Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade utrymmen, exempelvis skyddsobjekt.
• Erfarenhet av el- och teleinstallationer, exempelvis montering av plintskåp.
• Erfarenhet av arbetsledning.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% när arbetssituationen tillåter det. #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är den 11 mars 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev och önskar ditt CV skrivet på svenska.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor, kontakta gärna
• Peter Renestam, rekryterande chef, 010 489 27 40
• Victoria Waltenberg, rekryterare, 010 350 90 45
• Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
• Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät
Fast månadslön.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb.
Svenska Kraftnät (org.nr 202100-4284), http://www.svk.se
9748491