IT-tekniker (2 tjänster), Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun / Supportteknikerjobb / Nynäshamn Visa alla supportteknikerjobb i Nynäshamn
2026-01-07
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nynäshamns kommun i Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du vår nästa IT-stjärna? Vi söker två engagerade och skickliga IT-tekniker, varav en roll även innebär att vara gruppledare för vår IT-support. Hos oss kliver du rakt in i en kommunal verksamhet där engagerade medarbetare, samhällsnytta och individanpassad service står i fokus. Vi är ett team där lärande och arbetsglädje går hand i hand, och vi tror på att skapa en arbetsmiljö där alla stöttar varandra för bästa möjliga stöd för våra politiker, medarbetare och elever.
Om du älskar att nörda ner dig i tekniska lösningar och vill göra skillnad varje dag, då har du hittat rätt!Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp om totalt fyra tekniker som arbetar med IT-support till politiker, medarbetare och elever på kommunens skolor och förskolor. Dessutom har vi hand om kommunens telefoni samt AV-utrustning i kommunhusets möteslokaler. Uppdraget för vår interna IT-support kommer vid årsskiftet 2026/2027 utökas då vi står inför skifte av IT-driftleverantör och successivt kommer vi att ta över IT-support för vår administrativa personals IT-utrustning. Ditt ansvar kommer att vara utmanande, brett och skiftande.
Om arbetsplatsen
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter. Vi säkerställer att kommunen fungerar effektivt och att invånarna får den service de behöver, samtidigt som vi på Avdelningen för stöd och utveckling stöttar förtroendevalda och förvaltningar.
Som IT-tekniker utgår du från kommunhuset, där vi har vår IT-verkstad, och du kommer att besöka förskolor och skolor både för att hämta och lämna IT-utrustning samt vid behov ge support på plats. Dessutom ingår i jämna intervall, att delta vid kommunfullmäktige för att assistera våra politiker med deras iPads innan kommunfullmäktigemöten startar.
För att lyckas i rollen har du:
• gymnasieutbildning, gärna El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
• kunskap om paketering och distribution av applikationer
• färdigheter inom felsökning och support för slutanvändare (personal och elever)
• erfarenhet av onsite-support, en stor del av vårt arbete är support på plats på kommunens skolor och förskolor
• I rollen som gruppledare är det viktigt att du tidigare lett en grupp med IT-tekniker samtidigt som du kan hantera uppdraget som tekniker. Cirka 20% av din arbetstid kommer att vara som gruppledare.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av AV-system och registrering i enhetsregister
• kunskap om Intune, Win 10/11, iOS, Android, AD, M365
• erfarenhet av drivrutiner och firmware
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi letar efter dig som är kommunikativ och har en fallenhet för att bygga relationer. Du är strategisk och lösningsorienterad, vilket gör dig till en mästare på att hantera tekniska utmaningar. Med din prestigelösa attityd och viljan att hjälpa till, skapar du starka band både inom och utanför teamet.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kräver utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: KS/2025/0537/023 Ersättning
Individuellt lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
IT-chef
Sven Elmquist svengosta.elmquist@nynashamn.se 08-520 684 78 Jobbnummer
9671893