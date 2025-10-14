IT-supporttekniker till Dizparc
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Dizparc.Om företaget
Dizparc Linköping är en kunskapsdriven och tekniskt nyfiken verksamhet där vi kombinerar affärssystem, IT-tjänster och innovation. Ända sedan Dizparc såg dagens ljus har vår resa varit målet. Vare sig det gäller resan mot att erbjuda marknadens vassaste digitala lösningar, en riktigt grym kundupplevelse, en arbetsplats att längta till eller en inkörsport till entreprenörsdrömmen.
Vi är ett prestigelöst, nyfiket och växande bolag med stark lokal förankring i Östergötland. Hos oss får du:
• Ett härligt team som hjälper varandra och har kul ihop
• Frihet under ansvar - och korta beslutsvägar
• Möjlighet att påverka både din vardag och vår gemensamma resa
• Ett brett spann av uppdrag, kunder och tekniska utmaningar Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-supporttekniker kommer du få möjligheten att arbeta brett inom olika områden och samtidigt utveckla din tekniska kompetens. Du kommer att vara en viktig del av Dizparcs team och arbeta med både interna processförbättringar och teknisk support. Rollen passar dig som är i början av din karriär, har ett stort teknikintresse och vill utvecklas vidare i en innovativ miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
IT-support och felsökning (både internt och mot kund)
Processförbättringar och paketering av tjänster
Utvärdera och implementera nya tekniska lösningar, särskilt inom Microsoft-miljöer
Följa marknadstrender och bidra med nya idéer
Samarbete med kollegor i olika roller och avdelningar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom IT
• Är van vid felsökning, support och arbete i Microsoft-miljöer
Vi söker dig som har en kommunikativ och relationsskapande sida, och som trivs med att samarbeta och bygga goda relationer med både kollegor och kunder. Du är nyfiken på nya tekniker och har en stark vilja att utvecklas och ständigt förbättra både dig själv och de processer du arbetar med. Du tar gärna egna initiativ, är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem. Flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga egenskaper hos dig, och du uppskattar en arbetsmiljö där det händer mycket och där du får ta dig an nya utmaningar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Attorpsgatan 5B, 582 73 Linköping Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
