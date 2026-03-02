IT-supporttekniker
Nexer Infrastructure AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Infrastructure AB i Göteborg
, Borås
, Ängelholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Detta gäller inte ett specifikt uppdrag, utan framtida möjligheter vid rätt matchning.
Vi på Nexer Infrastructure söker fler kunniga IT-supporttekniker till vårt team och söker dig som vill bredda dina kunskaper inom IT-support och infrastruktur. Vi har spännande uppdrag hos våra kunder inom Göteborgsområdet och söker dig med erfarenhet inom IT-support.
Vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och en fast månadslön
Goda utvecklingsmöjligheter som konsult och en långsiktig plan hos Nexer
En familjär atmosfär och teambuildingaktiviteter med dina Nexer-kollegor
Som konsult hos oss arbetar du ute hos någon av våra kunder och ingår i deras team där ni tillsammans arbetar för att skapa en välfungerande och effektiv IT-organisation. Här kommer du arbeta med support inom 1st line, 2nd line eller on-site och du behöver ha erfarenhet inom något av dessa områden sedan tidigare. Du kommer sätta dig in i kundens IT-miljö och arbeta med felsökning och hjälpa användare med problem som uppstår i det dagliga arbetet. Du kommer komma i kontakt med exempelvis Active Directory, ärendehanteringssystem, fjärrstyrningsverktyg, Microsoft 365 och nätverksfelsökning. Jobbar du on-site kommer det även vara en del hårdvarufelsökning som exempelvis konferensutrustning. Oavsett uppdrag är det viktigt att du trivs med att erbjuda en hög servicenivå och är hjälpsam och pedagogisk i ditt tillvägagångssätt.
Vi ser gärna att du
Har minst 6 månaders arbetslivserfarenhet inom IT-support
Har arbetat med Active Directory, Windows 10, Microsoft 365 och ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
Har stort tekniskt intresse och vana att hantera och felsöka både mjuk- och hårdvara
Motiveras av problemlösning och att hjälpa användare med tekniska problem
Behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har arbetat med exempelvis Windows server, SCCM, Intune, Powershell, Azure, Microsoft Entra ID, SQL.
För att trivas i rollen som konsult hos oss tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure Nexer Infrastructure startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT- konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och gemensamma lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi till dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.
Låter det intressant? Skicka in ditt CV och några rader om din kompetens, tillgänglighet och vilken typ av uppdrag du är intresserad av. Vi återkommer om vi får in ett uppdrag som matchar din profil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7145689-1867855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
(org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Nexer Infrastructure Jobbnummer
9770776