IT-supporttekniker

Norla AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-02-05


Vi söker en serviceinriktad IT-supporttekniker som vill arbeta med användarstöd och daglig IT-drift i en strukturerad och professionell miljö. Rollen passar dig som trivs med att hjälpa användare, har god teknisk förståelse och gillar att arbeta både självständigt och i team.

2026-02-05
2026-02-05

Dina arbetsuppgifter
Aktivering och administration av användarkonton.
Lösenordshantering och behörighetsadministration.
Hantering av importer och exporter i olika system.
Ta emot och hantera ärenden via telefon och ärendehanteringssystem.
Ge användarsupport avseende IT-relaterade frågor via telefon eller på plats.
Felsökning och problemlösning inom IT-miljöer.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller servicedesk.
God teknisk förståelse och vana att arbeta i ärendehanteringssystem.
Mycket god servicekänsla och god kommunikativ förmåga.
Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.

Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet eller myndighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: cv@norla.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Norla AB (org.nr 556869-7550)

Jobbnummer
9726187

