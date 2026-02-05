IT-supporttekniker
Norla AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norla AB i Stockholm
, Södertälje
, Sigtuna
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad IT-supporttekniker som vill arbeta med användarstöd och daglig IT-drift i en strukturerad och professionell miljö. Rollen passar dig som trivs med att hjälpa användare, har god teknisk förståelse och gillar att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Aktivering och administration av användarkonton.
Lösenordshantering och behörighetsadministration.
Hantering av importer och exporter i olika system.
Ta emot och hantera ärenden via telefon och ärendehanteringssystem.
Ge användarsupport avseende IT-relaterade frågor via telefon eller på plats.
Felsökning och problemlösning inom IT-miljöer.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller servicedesk.
God teknisk förståelse och vana att arbeta i ärendehanteringssystem.
Mycket god servicekänsla och god kommunikativ förmåga.
Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet eller myndighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: cv@norla.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norla AB
(org.nr 556869-7550) Jobbnummer
9726187