IT-Supporttekniker
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-11-20
Till vårt Centrala IT-stöd söker vi en ny kollega som är samarbetsvillig, engagerad och serviceinriktad.
Drivs du av att erbjuda professionell IT service och att ge våra användare ett varmt bemötande är det här rätt plats för dig. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra arbetsuppgifter som innefattar support via telefon, via ärendehanteringssystem samt att ta emot besökare i vår mottagningsdisk i KTH Entré.
Support sker genom att på ett pedagogiskt sätt guida användare mot en lösning via telefon eller e-post, samt genom fjärruppkoppling till deras datorer eller vid ett möte över disk i KTH Entré.
Man har även ansvar för att hålla dokumentation uppdaterad som stöd för felsökning eller administration i system.
Då KTH har mycket internationella studenter och forskare är det viktigt att man uttrycker sig väl på både svenska och engelska i både tal och skrift.
Om avdelningen/gruppen
KTH:s IT-avdelning ingår i KTH:s verksamhetsstöd och består av runt 150 anställda. Vi utvecklar och förvaltar IT miljö inom utbildning, forskning och den administrativa plattformen på KTH, en IT miljö som är både komplex och mångfacetterad. Avdelningens ambition är att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö präglad av öppenhet och med goda förutsättningar till utveckling för alla medarbetare oavsett identitetsuttryck, bakgrund eller ålder.
IT-avdelningens enhet för Användarstöd erbjuder audio/video-, tele- och IT-relaterat användarstöd till såväl anställda som studenter på KTH. Användarstödet erbjuds via telefon, e-post och besök vid mottagningsdisken.
Centralt IT-stöd är en av fem organisatoriska grupper inom enheten Användarstöd och erbjuder support via ärendehanteringssystem, telefon och via mottagningsdisk. Gruppen tillhandahåller till största del 1:a linjen support till studenter och medarbetare på KTH, där de flesta ärenden löses vid första kontakt.KvalifikationerKvalifikationer
- Gymnasieutbildning
- God vana att jobba i en Servicedesk och utföra självständigt arbete
- Erfarenhet av att jobba med ärendehanteringssystem
- Erfarenhet av att arbeta med telefonsupport
- Minst 2-årig dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- God kunskap om PC och Mac
- God kunskap om Outlook samt andra mailklienter
- Vana av att läsa och skriva dokumentation
- Flytande i svenska och engelska i tal och skrift krävs för den dagliga verksamheten Dina personliga egenskaper
Hög servicekänsla, god social och teknisk kompetens, samarbetsförmåga, problemlösande analysförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikation.
Meriterande
- Utbildning som IT-tekniker och/eller Supporttekniker
- Erfarenhet från centralt administrerade datormiljöer
- Erfarenhet av att jobba med IT-support inom akademiska miljöer
- Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
- Erfarenhet av en koordinerande roll
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Tomas Holmsten, Gruppchef tholms@kth.se Jobbnummer
9613446