IT-Supporttekniker
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Till vårt Centrala IT-stöd söker vi två kollegor som är samarbetsvilliga, engagerade och serviceinriktade.
Drivs du av att erbjuda professionell IT support och att ge våra användare ett varmt och professionellt bemötande är det här rätt plats för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra arbetsuppgifter som innefattar IT support via telefon, via ärendehanteringssystem samt att ta emot besökare i vår mottagningsdisk i KTH Entré.
Support sker genom att på ett pedagogiskt sätt guida användare mot en lösning via telefon, e-post och personlig support över disk i KTH Entré.
Du har även ansvar för att hålla supportrelaterad dokumentation uppdaterad som stöd för felsökning eller administration i olika IT-system.
Då KTH har många internationella studenter och forskare är det viktigt att man uttrycker sig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Om avdelningen/gruppen
KTH:s IT-avdelning består av cirka 200 personer och ingår i KTH:s verksamhetsstöd.
Vi utvecklar och förvaltar IT miljö inom utbildning, forskning och den administrativa plattformen på KTH, en IT miljö som är både komplex och mångfacetterad. Avdelningens ambition är att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö präglad av öppenhet och med goda förutsättningar till utveckling för alla medarbetare oavsett identitetsuttryck, bakgrund eller ålder.
IT-avdelningens enhet för Användarstöd erbjuder audio/video-, tele- och IT-relaterat användarstöd till såväl anställda som studenter på KTH. Användarstödet erbjuds via telefon, e-post och personliga möten i mottagningsdisken i KTH Entré.
Gruppen du kommer arbeta i heter Centralt IT-stöd och är en av fem organisatoriska grupper inom enheten Användarstöd och erbjuder support till studenter och anställda på KTH. Vår ambition är att vara en problemlösande första supportlinje och lösa ärenden direkt vid första kontakten.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning
God vana att jobba i en Servicedesk och utföra självständigt arbete
God vana att bemöta kunder på ett professionellt och kundorienterat vis
Erfarenhet av att jobba med ärendehanteringssystem
Erfarenhet av att arbeta med telefonsupport
Minst 2-årig dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God kunskap om PC och Mac
God kunskap om Outlook samt andra e-postklienter
Vana av att läsa och skriva dokumentation
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift krävs för den dagliga verksamheten
Meriterande
Utbildning som IT-tekniker och/eller Supporttekniker
Erfarenhet från centralt administrerade datormiljöer
Erfarenhet av att jobba med IT-support inom akademiska miljöer
Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av en koordinerande roll
Erfarenhet av Ubuntu
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Tomas Holmsten tholms@kth.se 073-2760117
9876252