Vill du arbeta med IT-support och användarstöd i ett spännande konsultuppdrag? Vi söker tre personer till ett uppdrag hos en av våra kunder där du får möjlighet att lösa problem både via helpdesk och på plats hos användarna.
Om uppdraget
Vi söker tre konsulter för ett uppdrag inom IT - helpdesk. Uppdraget startar den 1 april 2026 och pågår till och med 31 mars 2027. Omfattningen är 100% av en heltid

Arbetsuppgifter
Som IT-supportkonsult kommer du i grunden arbeta med helpdesk, där du via telefon, besök eller kundens ärendehanteringssystem stödjer användare med beställningar, frågor och felanmälningar kring IT-utrustning och IT-system. Arbetet kan även innebära installationer, felsökning på plats och leveranser av IT-utrustning.
Arbetsområden:

Helpdeskarbete i first-line

PC, Windows 10 & 11

Mac, OS X

ChromeBook

Androidtelefoner, iPhone & iPad

Skrivare, kopiatorer & projektorer

Ärendehanteringssystem & MDM-system

Katalogtjänst (eDirectory, AD)

Outlook, användarstöd

Patcha nätverksuttag

SCCM och MDT

Kvalifikationer
B-körkort

Flytande svenska i tal och skrift

God social kompetens och positiv attityd

Ordningsam och självständig

Grundläggande IT-utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet inom IT

Ej förekommande i belastningsregistret

Har ett stort tekniskt intresse

Kan lösa problem i first-line, både via helpdesk och på plats hos användarna

Är driven och kan leverera enligt instruktioner

Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 11 mars.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
