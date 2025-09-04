IT-Specialist till LK Systems
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Deras system är enkla att installera och deras vår prefabriceringsanläggning tillverkas det skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får kunder de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.
Om tjänstenSom IT-Specialist hos LK Systems kommer du att arbeta med följande huvudsakliga områden:
Infrastruktur: Ansvara för drift och utveckling av infrastruktur i Azure och on-premise (viktigaste området).
IT-processer och styrning: Arbeta med ITIL-baserade processer för effektiv IT-styrning.
Nätverk: Hantera och optimera nätverkslösningar.
Workplace: Ansvara för klienthantering, Microsoft 365 (särskilt viktigt) och SharePoint.
IT- och cybersäkerhet: Tillämpa en god förståelse för zero trust och hantering av cyberhot.
Kvalifikationer och egenskaper Har minst 5 års erfarenhet i en roll som IT-Specialist eller motsvarande, med fokus på teknisk problemlösning.
Har stark kompetens inom Azure och on-premise-infrastruktur samt Microsoft 365.
Är driven och intresserad av att lära dig nya områden - vi ser potential i dig som vill utvecklas och bidrar med engagemang.
Det är meriterande om du har erfarenhet av SharePoint och klienthantering
Har en god förståelse för ITIL, nätverk och cybersäkerhet (zero trust och cyberhot).
Övrig information Start: Omgående, med hänsyn till din uppsägningstid
Plats: Bromma
Omfattning: 100%
Övriga förmåner: Kollektivavtal, Hybrid (möjlighet till 2 hemma-dagar, 30 Semesterdagar och Crossfit fredagar
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till josef@astaagency.se
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
