IT-Specialist till LK Systems
2025-09-16
Om företaget
LK Systems är marknadsledande i Norden när det gäller innovativa lösningar för värme- och tappvattensystem. Med lång erfarenhet och stark kompetens har bolaget blivit en självklar partner för allt från små installationer till stora entreprenader. Kärnan i LK Systems framgång är deras förmåga att erbjuda smarta, pålitliga och kostnadseffektiva system som förenklar vardagen för både installatörer och kunder.
I företagets moderna prefabriceringsanläggning tillverkas skräddarsydda systemlösningar som underlättar installationen och garanterar hög kvalitet. LK Systems arbetar nära sina kunder från idéstadie till färdig produkt och strävar alltid efter att ligga steget före - både tekniskt och hållbarhetsmässigt. Här blir du en del av ett bolag som präglas av framåtanda, innovation och en kultur där man stöttar varandra.
Om tjänstenSom IT-Specialist hos LK Systems kommer du att spela en central roll i företagets fortsatta digitala utveckling. Du blir en nyckelperson i teamet och får möjlighet att arbeta brett inom IT-området, samtidigt som du blir expert inom specifika fokusområden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Infrastruktur: Driva och utveckla företagets infrastruktur i både Azure och on-premise-miljöer (detta är ditt viktigaste fokusområde).
IT-processer och styrning: Säkerställa att verksamheten följer effektiva ITIL-baserade processer och bidra till ett strukturerat IT-arbete.
Nätverk: Hantera, övervaka och optimera nätverkslösningar för att säkerställa stabilitet och säkerhet.
Workplace: Ansvara för klienthantering samt utveckling och administration av Microsoft 365 och SharePoint.
IT- och cybersäkerhet: Arbeta proaktivt med säkerhet utifrån zero trust-principen och bidra till att minimera riskerna för cyberhot.
Detta är en bred och dynamisk roll där du får möjlighet att påverka, utveckla och växa tillsammans med verksamheten.
Kvalifikationer och egenskaperFör att lyckas i rollen tror vi att du:
Har minst 5 års erfarenhet som IT-Specialist eller liknande roll, med god vana av att lösa tekniska problem.
Besitter djup kompetens inom Azure och on-premise-infrastruktur samt Microsoft 365.
Är nyfiken och vill utvecklas inom nya områden - vi uppskattar driv, engagemang och en vilja att bidra.
Har erfarenhet av klienthantering och SharePoint (meriterande).
Har god förståelse för ITIL-processer, nätverk och cybersäkerhet (zero trust och hantering av cyberhot).
Är en lagspelare som samtidigt trivs med att ta eget ansvar.
