IT-specialist
Synteda AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synteda AB i Göteborg
, Partille
, Solna
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
Unibase är ett växande IT-företag med passion för att skapa värde för våra kunder genom smarta tekniska lösningar. Vi arbetar med spännande projekt och samarbetar med kunniga kollegor. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad genom att bygga och förvalta säkra och effektiva nätverkslösningar.
Om rollen
Vi söker en driven IT-specialist inom nätverk till Unibase!
Som IT-specialist inom nätverk kommer du bland annat att:
Ansvara för drift, underhåll och utveckling av nätverksinfrastruktur
Arbeta med routing, switching, brandväggar, VPN och trådlösa nätverk
Säkerställa nätverkets prestanda, tillgänglighet och säkerhet
Delta i projekt kring nätverksdesign, migrering och integration
Samarbeta med kollegor inom infrastruktur, säkerhet och systemutveckling
Du blir en viktig del av vårt och kundens team och bidrar till att leverera robusta och framtidssäkra nätverkslösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av följande (beroende på uppdrag):
Drift och förvaltning:
Konfigurera och underhålla nätverksutrustning (Cisco, Fortinet, Ubiquiti, m.fl.)
Hantera VLAN, QoS, SNMP och andra nätverksfunktioner
Övervaka nätverksprestanda och felsöka problem
Dokumentera nätverksstruktur och förändringar
Säkerhet och tillgänglighet:
Implementera och underhålla brandväggar och säkerhetszoner
Hantera VPN-lösningar och fjärråtkomst
Utföra säkerhetsgranskningar och penetrationstester
Säkerställa redundans och failover-lösningar
Projekt och utveckling:
Delta i design och implementering av nya nätverkslösningar
Migrera nätverk till nya plattformar eller molnmiljöer
Arbeta med hybridlösningar och integration med molntjänster
Meriterande erfarenheter
Det är positivt om du har erfarenhet av:
Certifieringar inom nätverk (t.ex. CCNA, CCNP, Fortinet NSE, CompTIA Network+)
Nätverkssäkerhet och segmentering
SD-WAN och nätverksvirtualisering
Automatisering av nätverkskonfiguration (Ansible, Python)
ITIL v4 eller liknande ramverk för IT-styrningPubliceringsdatum2026-02-11Bakgrund
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av arbete med nätverksinfrastruktur
God förståelse för nätverkstopologi, protokoll och säkerhetsprinciper
Eftergymnasial utbildning inom IT, nätverksteknik eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Som person är du:
Strukturerad och lösningsorienterad
Självständig och initiativtagande
Samarbetsvillig och prestigelös
Nyfiken och villig att utvecklas
Varför ska du bli en del av vår familj?
Vårt engagemang för mångfald och inkludering
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Alla kvalificerade sökande uppmuntras att ansöka, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vi tror att olika perspektiv berikar vårt team och vår verksamhet.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din IT-karriär? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team på Unibase! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synteda AB
(org.nr 559179-3178), https://unibase.se Arbetsplats
Unibase AB Jobbnummer
9736428