IT-samordnare till Södersjukhuset
Region Stockholm / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-27
Vi söker en IT-samordnare till Södersjukhuset för att säkerställa effektiva och säkra IT-lösningar för verksamheten.
Vill du bli en del av oss?Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Södersjukhusets IT-organisation ansvarar för att sjukhusets IT-leverantörer levererar den IT som sjukhusets olika verksamheter har behov av samt säkerställer att leveransen sker säkert och kostnadseffektivt. Som IT-samordnare är du länken mellan sjukhusets IT-organisation, verksamheten, verksamhetens ledning och Södersjukhusets IT- leverantörer. Du har helhetsansvar för ett verksamhetsområdes IT-frågor rörande IT-administration, beställningar, fånga och konkretisera behov, analysera och prioritera förändringsönskemål och formulera krav som motsvarar verksamhetens behov. Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med övriga
IT-samordnare inom sektionen, verksamheten, systemförvaltningar, lokala tekniker på plats och leverantörernas ServiceDesk.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att:
Bereda, förankra och vidareförmedla IT-ärenden och följa upp beställningar och leveranser från leverantör samt fördela levererad IT-utrustning.
Delta i införandet av systemändringar och testa nya processer och flöden.
Vara informerad och sprida information om pågående aktiviteter och förändringar inom IT-området. Informera om reservrutiner och planerade förändringar i IT-miljön, exempelvis driftstörningar.
Föredra IT-frågor inom verksamhetens ledning, informera och sprida kunskap om pågående IT-utveckling, samt företräda verksamheten i IT-frågor.
Informera verksamheten om IT-organisationens rutiner och processer samt följa
upp att dessa efterlevs och fungerar.
Representera verksamheten och/eller delta i lokala projekt och utvecklingsarbeten.
Stötta vid felsökning och övrig ärendehantering samt medverka vid förändringar i
IT-miljön. Kvalifikationer
Som person är du noggrann, självgående och flexibel. Du är strukturerad och arbetar metodiskt och proaktivt med ett helhetsperspektiv. Du gillar att ge god service, är pedagogisk och har lätt för att samarbeta. Du är positiv till utveckling i ditt arbete och har förmågan att arbete med komplexa problem och komma med nya idéer.
Du är duktig på att kommunicera samt har förmågan att förankra ditt arbete och anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
Du har även god förmåga att sätta dig in i vårdverksamhetens flöden och behov för att kunna stötta med rätt lösningar. Kompetenser
Minst tre års dokumenterad arbetserfarenhet inom IT, gärna i rollen IT-samordnare.
Goda kunskaper om IT så att du kan ställa krav på leverantör och utförare, göra beställningar och hitta optimala lösningar för sjukhusets verksamheter.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Arbetat i en beställarorganisation.
Arbetat med IT-lösningar inom vård och omsorg eller servicesektorn.
Deltagit i verksamhetskritiska teknikprojekt, gärna i en stor organisation.
Erfarenhet av förändringsarbete tex projekt, uppdrag och utredningar.
Eftergymnasial utbildning inom IT. Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
