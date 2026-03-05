IT-arkitekt
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen för Infrastruktur och säkerhet ska verka för och tillhandahålla en öppen, säker och hållbar fysisk och digital utbildnings- och forskningsmiljö för universitetets studenter, anställda och samverkanspartners.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Infrastruktur och säkerhet, IT-enheten

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och strategiskt driven IT arkitekt som kan bidra till att utveckla och förvalta universitetets digitala landskap. Rollen är central i arbetet med att skapa en modern, säker och skalbar IT miljö som stödjer utbildning, forskning och administration.
Du arbetar nära andra IT funktioner, verksamhetsrepresentanter och externa leverantörer för att säkerställa att arkitekturen är långsiktig, hållbar och väl förankrad i universitetets mål.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Utveckla och förvalta universitetets övergripande IT arkitektur, inklusive målarkitektur, principer och riktlinjer
• Delta i prioriteringar och designbeslut
• Stötta verksamheten genom att omsätta behov till arkitekturmodeller, lösningsbeskrivningar och färdplaner
• Säkerställa att IT lösningar följer beslutade principer för säkerhet, integration, informationshantering och standarder
• Ta fram arkitekturunderlag för investeringar, upphandlingar och större utvecklingsinitiativ
• Stödja projekt och team med lösningsdesign vid behov
• Omvärldsbevaka tekniktrender inom t.ex. moln, AI, datadriven utveckling och digital infrastruktur
• Bidra till ett sammanhållet informationsflöde, inklusive datamodellering, API strategi och integrationsarkitektur
Resor förekommer mellan våra campusorter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom IT, systemvetenskap, datateknik eller dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av arbete som IT arkitekt eller lösningsarkitekt.
Delar av arbetet kommer att ske i en internationell miljö varför det är ett krav att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
För denna anställning är det önskvärt att du har kunskaper inom och erfarenhet av:
• Enterprise-arkitektur
• Integrationsarkitektur: API design, integrationsplattformar, event driven arkitektur
• Informations- och datamodellering: Data governance, masterdata, metadata, datalager
• IT säkerhet: grundläggande säkerhetsarkitektur, IAM, riskanalys
• Plattformar inom offentlig sektor eller högskola (t.ex. Ladok, Canvas, forskningssystem)
• Arbetsmetoder som TOGAF, ArchiMate, PM3 och agila utvecklingsprocesser
• Förmåga att dokumentera arkitekturmodeller och lösningsdesign på ett tydligt och strukturerat sätt
• Molnplattformar: Azure, AWS eller liknande (prioritet på Azure)
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Till denna anställning söker vi dig som är:
• Strategisk och analytisk med förmåga att tänka långsiktigt
• Flexibel. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar
• Serviceinriktad. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar
• Strukturerad, ansvarsfull och beslutstark. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Hanterar och följer upp detaljer i arbetet
• Samarbetsvillig. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
• Analytisk. Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem
• Kommunikativ och pedagogisk, kan översätta teknik till verksamhetsnytta
• Relationsskapande och van att samarbeta med många intressenter
• Nyfiken och engagerad i teknikens utveckling
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
