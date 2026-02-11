IT-arkitekt
Vilka är vi?
Unibase är ett växande IT-företag med passion för att skapa värde för våra kunder genom smarta tekniska lösningar. Vi arbetar med spännande projekt och samarbetar med kunniga kollegor. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad genom att designa och utveckla framtidens IT-lösningar.
Om rollen
Vi söker en engagerad IT-arkitekt med fokus på lösningsarkitektur till Unibase!
Som IT-arkitekt med fokus på lösningsarkitektur kommer du bland annat att:
Ansvara för att designa skalbara, säkra och hållbara IT-lösningar utifrån kundens behov
Arbeta nära utvecklingsteam, projektledare och verksamhetsrepresentanter
Utvärdera och välja tekniska plattformar, verktyg och integrationslösningar
Säkerställa att lösningar följer arkitekturprinciper, säkerhetskrav och best practices
Delta i projekt inom både on-premises, molnbaserade och hybridmiljöer
Du blir en nyckelperson i vårt och kundens team och bidrar till att leverera strategiskt värdefulla IT-lösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av följande (beroende på uppdrag):
Lösningsdesign och arkitektur:
Modellera och dokumentera lösningsarkitektur (t.ex. med UML, ArchiMate)
Designa integrationslösningar (API, ESB, eventdriven arkitektur)
Säkerställa att lösningar är skalbara, återanvändbara och kostnadseffektiva
Arbeta med både traditionella och moderna arkitekturstilar (monolit, mikrotjänster, serverless)
Teknisk rådgivning:
Stötta utvecklingsteam med tekniska riktlinjer och beslut
Delta i kravdialoger och översätta affärsbehov till tekniska lösningar
Genomföra tekniska analyser och proof-of-concepts
Plattformar och verktyg:
Arbeta med molnplattformar (Azure, AWS, Google Cloud)
Hantera CI/CD-pipelines och DevOps-principer
Säkerställa säkerhet, prestanda och tillgänglighet i lösningar
Dokumentation och kommunikation:
Dokumentera arkitekturprinciper, lösningsförslag och tekniska beslut
Presentera lösningar för både tekniska och icke-tekniska intressenter
Meriterande erfarenheter
Det är positivt om du har erfarenhet av:
Enterprise-arkitektur och ramverk som TOGAF eller SAFe
DevOps och automatisering (Terraform, Ansible, GitOps)
Containerlösningar (Docker, Kubernetes)
Certifieringar inom moln, säkerhet eller arkitektur (t.ex. Azure Solutions Architect, AWS Certified Architect, CISSP)
ITIL v4 eller liknande ramverk för IT-styrning
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet inom IT
Erfarenhet av att designa lösningar i komplexa IT-miljöer
Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
God förståelse för både teknik och verksamhetsbehov
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Som person är du:
Strategisk och analytisk
Kommunikativ och pedagogisk
Självständig och initiativtagande
Samarbetsvillig och prestigelös
Nyfiken och villig att utvecklas
Varför ska du bli en del av vår familj?
Vårt engagemang för mångfald och inkludering
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Alla kvalificerade sökande uppmuntras att ansöka, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Vi tror att olika perspektiv berikar vårt team och vår verksamhet.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din IT-karriär? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team på Unibase! Så ansöker du
