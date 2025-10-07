IT-administratör till backoffice
Är du en engagerad och ansvarstagande person som brinner för service? Då kanske du är vår nya IT-administratör till backoffice!
Vilka är vi?
Norrköpings kommun har höga ambitioner avseende digitalisering och strävar efter att hitta moderna och innovativa lösningar för alla som lever, verkar och gör besök i Norrköping. På avdelningen för digitalisering och IT är vi omkring 100 anställda som arbetar brett inom IT- och verksamhetsutveckling med teknikens hjälp.
Vi stödjer kommunkoncernens verksamheter med support, drift, förvaltning och utveckling. Vi är också stolta över vårt tjänsteutbud som ständigt utvecklas och vårt viktiga arbete med IT-säkerhet. Tillsammans bidrar vi till en modern kommunkoncern som drar nytta av digitaliseringens möjligheter.
Kundservice IT är en av enheterna på digitalisering och IT där backoffice, närservice och servicedesk ingår. Vårt uppdrag är att stödja och hjälpa övriga verksamheter inom Norrköpings kommun och deras ca 12 000 användare i IT-relaterade frågor.
I rollen som IT-administratör i backoffice tar du emot inkommande beställningar från kommunens verksamheter. Beställningarna gäller IT-produkter (hård- och mjukvara) samt behörigheter till kommunens system.
I rollen ingår det också att via telefon och mail svara på frågor gällande produkter, leveranser, fakturor med mera. Du har ett nära samarbete kollegorna inom främst digital arbetsplats och närservice, men också en del leverantörskontakter ingår i rollen.
Du lägger beställningar till våra olika leverantörer, där även leveransbevakningen ingår. I övrigt arbetar du med tilldelning av behörigheter, underhåll av kommunens inventarieregister för IT-produkter och kontering av fakturor.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieexamen och har erfarenhet av liknande arbete i en större organisation. Du har goda IT-kunskaper, vilket innebär att du är van att hantera ärendehanteringssystem samt Officepaketet. Vidare har du kunskaper inom IT-produktrelaterat sortiment med ett intresse att ta del av produktförändringar som sker.
Det är av vikt att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra genom kreativa lösningar. Eftersom du är avdelningens ansikte ut mot våra verksamheter söker vi dig med ett brinnande intresse för service där du i ditt arbete kan organisera och planera ditt arbete samt hantera mer stressiga situationer.
Arbetet ställer krav på noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt, men vi ser också att du trivs med att arbeta i grupp tillsammans med de andra kollegorna på digitalisering och IT.
Rollen ställer stora krav på din förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 26 oktober
Kontakt: För frågor rörande tjänsten kontakta enhetschef Sandra Bolin på sandra.bolin@norrkoping.se
. För frågor rörande rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
