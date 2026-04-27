IT tekniker till Factory Support

Empir Industry AB / Supportteknikerjobb / Falköping
2026-04-27


Visa alla supportteknikerjobb i Falköping, Skara, Tidaholm, Herrljunga, Skövde eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Empir Industry AB i Falköping, Skövde, Vara, Trollhättan, Uddevalla eller i hela Sverige

Empir Industry AB är specialiserade på att skapa och leverera IT-lösningar som gör industrin konkurrenskraftigare. Vi erbjuder tjänster och mjukvara för smarta fabriker och lager för bättre spårbarhet, kvalitetssäkring och effektivare produktionsflöden samt drift av kritiska system och komponenter. Empir har varit verksamma med stark förankring i industrin sedan 1999. Vi arbetar både lokalt och globalt med våra kunder och har kontor i Uddevalla, Göteborg, Trollhättan, Skara, Vara, Norrköping, Örebro samt i Charleston, SC, USA. Dessutom har vi medarbetare på ett antal orter där våra kunder finns.
Empir Industry certifierades 2020, 2021 och 2022 som ett Great Place To Work. Det är en kvalitetsutmärkelse som innebär att vi är en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, stolta och trivs. 2021 var vi med på listan för topp 15 Sveriges Bästa Arbetsplatser.
Hos oss strävar vi för att alla skall ha förtroende för de människor man jobbar för, vara stolt över arbetet man gör och trivas ihop med människorna man jobbar med.
Vi erbjuder generösa förmåner såsom maximalt friskvårdsbidrag, hälsokontroller, kollektivavtal, starkt ledarskap och en personlig utvecklingsplan.
Vårt team
Empir Industry har samlat några av branschens största hjärtan och snabbaste hjärnor. Medarbetare som levererar med passion, tar personligt ansvar och sätter laget före jaget är något som kännetecknar oss. Vi strävar alltid efter att ta oss till nya nivåer genom ständigt förbättringsarbete.
Rollen vi söker
Du kommer i huvudsak jobba hos vår kund i ett längre uppdrag. Arbetet innebär drift, support, förändringsarbete och incidentkoordinering i vår kunds industriella och kritiska IT-miljö, där du blir del av ett större team av supporttekniker. I uppdraget ingår beredskap och skifttjänst i ett rullande schema.
För att trivas och lyckas bör du

Vara en flexibel, utåtriktad och nyfiken person

Ha en diplomatisk men pragmatisk approach

Ha lätt för att se helheten och förstå förhållanden mellan applikation och infrastruktur

Trivas utmärkt med nya som befintliga kundrelationer

Vara självgående och kunna ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter

Brinna för att hitta de rätta lösningarna

Vilja utvecklas och vara öppen för att ta till dig nya teknologier och sätt att arbeta

Kvalifikationer och erfarenhet

Har en kunskap om IT infrastruktur och applikation i företagsmiljö

Vana att hantera kundkontakter på olika nivåer inom organisationer

Du behärskar givetvis svenska och engelska i tal och skrift samt har B-körkort

Det är meriterande om du är/har

Gedigen erfarenhet av IT-drift, incidentkoordinering och användarsupport

Erfarenhet av IT-arbete inom tillverkningsindustri

Erfarenhet av att bygga, underhålla och designa images samt arbete med klienthanteringssystem såsom Microsoft SCCM/MEM, Intune och/eller SOTI

Vana att ta fram och underhålla teknisk dokumentation samt användarinstruktioner

Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem, exempelvis ServiceNow

Erfarenhet av arbete med Windows Server-plattformen

Certifieringar inom något av ovanstående områden är meriterande

Erfarenhet av utveckling och test av applikationer ses som ett extra plus

En vanlig dag på jobbet innehåller

Incidenthantering när komponenterna (infrastruktur/applikation) som vi ansvarar för blir påverkade

Förbättringsarbete, både internt och tillsammans med kund, kopplat till processer, dokumentation och övervakning av de tekniska miljöerna

Problemhantering med fokus på att förebygga incidenter samt identifiera och åtgärda grundorsaker till allvarliga eller återkommande problem

Arbete med förändringar och vidareutveckling av de system och tjänster vi ansvarar för

Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår spännande resa. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Sista dag att ansöka är 2026-05-23

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7639244-1967467".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Empir Industry AB (org.nr 559080-6088), https://careers.empirindustry.com
Automotive Components Floby AB (visa karta)
521 51  FLOBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Empir Industry

Jobbnummer
9876749

Prenumerera på jobb från Empir Industry AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Empir Industry AB: