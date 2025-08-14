IT Support till Solna, onsite
2025-08-14
IT Support till uppdrag i Solna
Omfattning: Heltid (100 %)
Plats: Solna - på plats (ej distans)
Period: 25 augusti 2025 - 28 november 2025
Om rollen
Vi söker en engagerad och serviceinriktad IT-supporttekniker som vill bli en del av vår kunds supportteam i Solna. Du kommer att arbeta nära användare i organisationen och vara en viktig nyckelperson i att säkerställa att tekniken fungerar smidigt i vardagen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ge support via telefon, e-post, portal och chatt
Felsöka och åtgärda incidenter samt guida användare
Bidra till att förbättra processer och arbetsflöden
Samarbeta med kollegor för att utveckla teamets kompetens och servicekvalitet
Arbeta enligt schema, vilket inkluderar både vardagar och helger
Vem vi söker
Vi letar efter dig som har en teknisk utbildning från universitet eller högskola, ett stort teknikintresse och en vilja att ständigt lära dig mer inom IT-support. Du är kommunikativ, noggrann och lösningsorienterad med ett starkt användarfokus.
Tidigare erfarenhet av IT-support, användarsupport eller kundservice
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Meriterande:
Erfarenhet från retail
Kunskap i ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en välkänd och värderingsstyrd organisation där kvalitet och kundfokus alltid står i centrum. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete och kunskapsdelning är en självklar del av vardagen. I rollen får du dessutom chansen att utveckla både din tekniska kompetens och din problemlösningsförmåga, samtidigt som du bidrar till att skapa effektiva och hållbara IT-lösningar.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer på https://barona.se/om-barona/
