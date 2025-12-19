IT Operations Manager
Asta Agency AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Lagerstedt & Krantz är en familjeägd koncern grundad 1910 och marknadsledande i Sverige inom VVS-branschen, med växande försäljning i Norden, Europa och USA. Koncernen utvecklar och tillverkar enkla, smarta system för värme- och tappvatten samt kulvert. Verksamheten kombinerar industriell kvalitet med innovationskraft och ett tydligt kundfokus. Kulturen präglas av långsiktighet och ansvarstagande där medarbetare får påverka, utvecklas och trivas i vardagen. Som del av en stabil, växande koncern erbjuder Lagerstedt & Krantz en miljö där teknik, affär och verksamhet möts med korta beslutsvägar, stort förtroende och goda möjligheter att omsätta idéer till hållbara lösningar.
Om tjänstenRollen som Operations Manager är nyinrättad och har avknoppats från CIO-funktionen för att skapa större fokus på operativt ledarskap. Uppdraget är att leda IT-supporten och specialistteamet, säkra stabil leverans i vardagen och samtidigt driva modernisering och förbättringar. Du rapporterar till CIO och ansvarar för personal, budget, teknikval och roadmap. Rollen är nära verksamheten och hands-on: du leder dagliga briefingar, prioriterar, tar bort hinder och stöttar teamet vid behov - alltid med balans mellan krav, leverans och arbetsmiljö.
Kvalifikationer och egenskaperDu är en trygg, ödmjuk och tydlig ledare med god teknisk förståelse som möjliggör kloka prioriteringar och hållbara beslut.
Erfarenhet av ledarskap inom IT-drift och support, gärna från enterprise- eller koncernmiljö.
Dokumenterad vana av förändringsledning, budgetansvar och leverantörsstyrning.
Teknisk grundförståelse för infrastruktur i moln- och on-prem-miljöer.
God förståelse för Azure och on-prem-lösningar; grundläggande kunskap i Windows Server.
Förståelse för nätverk samt Microsoft 365 och tillhörande tjänster.
Kännedom om ITIL-processer och strukturerat arbetssätt i support och drift.
Personliga egenskaper: coachande, lyhörd, proaktiv och initiativrik med hållbart ledarskap.
Meriterande erfarenheter
Ledning av moderniseringsinitiativ, exempelvis migreringar till Azure eller M365-härdning.
Erfarenhet av säkerhet, identitet och access (IAM), backup/DR och övervakning, med fokus på zero trust-principer och cybersäkerhet.
Erfarenhet av multi-site/hybridmiljö och samordning av externa leverantörer.
Ansvar för klienthantering och administration/utveckling av Microsoft 365 och SharePoint.
Förmåga att omsätta verksamhetsbehov till tydlig IT-roadmap och mätbara mål.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Bromma.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Skicka därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till josef@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar Asta Agency både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur Asta Agency arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Kontakt
Asta kandidat@astaagency.se Jobbnummer
9657964