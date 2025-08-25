IT Configuration Management Consultant
2025-08-25
Vi söker konsulter som har erfarenhet av ServiceNow och brinner för IT Configuration Management.
I ditt uppdrag ingår aktiviteter såsom:
Ta fram och tillhanda hålla konfigurationsinformation och rapporter
Verifiera och granska överensstämmelse mellan konfiguration och implementation
Säkerställa kvalitet på CMDBs innehåll genom kontinuerliga kontroller
Implementera och upprätthålla CSDM-modellen
Säkerställa att korrekta CMDB-relationer byggs och när det behövs vägleda
Hjälpa och guida de tekniska teamen så att kvaliteten på vår CMDB alltid är den bästa
Interagera med närliggande ITIL-processer/way-of-working
Upprätta och underhålla arbetssätt kring configuration och asset hantering i CMDB
Upprätta och underhålla arbetssätt för att visa på spårbarhet och assurans gentemot krav och design
Utbildning i arbetssätt
Du kommer att vara en del i ett team så det är viktigt att du är lagspelare samtidigt som du kommer att arbeta individuellt.Tillsammans med ditt team och hela vår kunds DevOps organisation skapar du en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö och ett IT-system i världsklass.
Du ska ha en god förmåga att samarbeta med alla och du gillar att jobba strukturerat och att ha ordning och reda.
Som person är du kommunikativ och analytisk, kan se saker i sitt sammanhang och inte rädd för att komma med nya idéer och glada tillrop.
Vi ser även gärna att du har en djupare teknisk IT-kunskap.
Vi söker dig som har erfarenhet av:
ServiceNow
CMDB
IT CM
Drift och utveckling av IT-infrastruktur
ITIL v4
Bra att veta:
• Detta är en visstidsanställning på ett år med option på förlängning.- Vi tillämpar kollektivavtal.
• Projekten du arbetar i är av hög säkerhetsklass och du behöver genomgå en säkerhetsprövning innan du anställs.
• Du behöver vara svensk medborgare
• Tjänsteresor inom Sverige kommer att förekomma.
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
