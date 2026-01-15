Invico modulbyggen söker mattläggare

Invico Modulbyggen AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Jönköping
2026-01-15


Invico Modulbyggen söker självgående golvläggare
Vi på Invico söker nu en självgående, ansvarstagande och engagerad golvläggare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Som golvläggare, kombinerat med enklare snickeriarbeten, kommer du att arbeta med:
Läggning av linoleum- och plastmattor
Mattläggning och underarbete i både våtrum och torra utrymmen
Golvläggning i prefabricerade moduler
I mån om tid, snickeriarbeten
Arbete i våra lokaler i Skärstad, strax norr om Huskvarna
Samarbete i lag med andra hantverkare

Vi söker dig som:
Är självgående och trygg i ditt yrke
Tar ansvar för ditt arbete och håller hög kvalitet
Är engagerad och har god samarbetsförmåga
Har erfarenhet av linoleum- och plastmattor, gärna i våtrum

Vi erbjuder:
Arbete i moderna produktionslokaler
Ett stabilt team med flera yrkeskunniga hantverkare
Ett varierande och utvecklande arbete
Möjlighet till långsiktig anställning
Vi har kollektivavtal med GS-facket
Tjänsten avser primärt 6 månaders provanställning, för att enl senare ök övergå till tillsvidareanställning

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: viktor.lindsten@invico.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Invico Modulbyggen AB (org.nr 556505-6628)
Lagervägen 12 (visa karta)
556 50  JÖNKÖPING

Jobbnummer
9685172

