Invico modulbyggen söker mattläggare
Invico Modulbyggen AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Jönköping
2026-03-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd
Invico Modulbyggen söker självgående golvläggare
Vi på Invico söker nu en självgående, ansvarstagande och engagerad golvläggare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som golvläggare, kombinerat med enklare snickeriarbeten, kommer du att arbeta med:
Läggning av linoleum- och plastmattor
Mattläggning och underarbete i både våtrum och torra utrymmen
Golvläggning i prefabricerade moduler
I mån om tid, snickeriarbeten
Arbete i våra lokaler i Skärstad, strax norr om Huskvarna
Samarbete i lag med andra hantverkare
Vi söker dig som:
Är självgående och trygg i ditt yrke
Tar ansvar för ditt arbete och håller hög kvalitet
Är engagerad och har god samarbetsförmåga
Har erfarenhet av linoleum- och plastmattor, gärna i våtrum
Vi erbjuder:
Arbete i moderna produktionslokaler
Ett stabilt team med flera yrkeskunniga hantverkare
Ett varierande och utvecklande arbete
Möjlighet till långsiktig anställning
Vi har kollektivavtal med GS-facket
Tjänsten avser primärt 6 månaders provanställning, för att enl senare ök övergå till tillsvidareanställning
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: emma.lindsten@invico.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Invico Modulbyggen AB
(org.nr 556505-6628)
Lagervägen 12
)
556 50 JÖNKÖPING Jobbnummer
9773895