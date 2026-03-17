Investor Relations Director

Belnord Capital AB / Bankjobb / Stockholm
2026-03-17


Belnord Capital is seeking an experienced Investor Relations Director to lead and develop the company's investor communications and capital raising activities.
Key Responsibilities:
• Build and maintain strong relationships with existing and prospective investors
• Lead capital raising initiatives and support fundraising processes
• Prepare and manage investor communications, including presentations, reports, and marketing materials
• Act as a key point of contact between the company and its investors
• Coordinate investor meetings, updates, and ongoing communication

Qualifications:
• Relevant academic degree in finance, economics, or a related field
• Experience in investor relations / sales, finance, or asset management
• Experience in capital raising and working with institutional investors
• Strong communication and presentation skills, fluency in English
• Ability to manage multiple stakeholders and work in a fast-paced environment

Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: info@belnordcapital.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Investor Relations Director".

Detta är ett heltidsjobb.

Belnord Capital AB (org.nr 559438-0817)

9803570

