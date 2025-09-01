interpool Uppsala söker serveringspersonal
2025-09-01
interpool är en unik plats där restaurangen samspelar med sportbar och roliga aktiviteter i samma lokaler. Våra gäster är företag, grupper och privatpersoner och vi har verksamhet alla dagar under året. Vi strävar efter att ha hög standard på allt vi jobbar med, service, mat, dryck och aktiviteter. Vår ambition är att vara bäst i vår genre. Du är vårt ansikte utåt till våra gäster. Därför är det viktigt att du är trevlig, glad och tycker om att ge service. Du har ordning och reda kring dig på jobbet och är aktiv, pålitlig och jobbar självständigt. Du vill leverera hög standard på allt du jobbar med och löser frågetecken/problem som dyker upp. Du är delaktig i teamet och verksamhetens utveckling, ger förslag på förbättringar och förstår att du är en viktig länk till gästens helhetsupplevelsen av interpool. När vi har mycket att göra och jobbet blir stressigt är det viktigt att du kan hantera detta konstruktivt, jobba på och lösa uppdraget att serva gästen på bästa sätt.
Du behöver ha kunskap och intresse av mat och dryck.
Vi vill att du ska ha arbetat med servering/bar i 2-4 år. Utbildning är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du kan växa med uppgiften och utöka arbetstid och ansvar vartefter.
Saknar du erfarenhet av just serveringsyrket men har arbetat i annat serviceyrke 2-4 år och har rätt attityd, vilja och inställning att lära dig finns det goda chanser att du passar in hos oss.
Vi ser långsiktigt på vår personal och satsar på dig om du har ambition och vilja. Tjänsten är deltid som start med stor möjlighet till heltid för rätt person.
Lite av din vardag på jobbet: Du ägnar dig åt gästerna, visar dem till bord/aktiviteter, tar beställningar, serverar mat och dryck och ansvarar för kassan. Du sköter förberedelser och avslut och ser till att allt är på plats före och efter ditt pass. I dina arbetsuppgifter ingår att visa och berätta grunderna i våra spel, t ex shuffle och att fungera som plock. Det ingår att vara delaktig, hjälpa till där du behövs, lösa frågetecken när de dyker upp och ta ansvar för att interpool sköts och fungerar på bästa sätt till våra gäster. När vi är på topp och har event kan arbetet vara stressigt och det behöver du kunna hantera konstruktivt och jobba på med ett leende.
Skicka in din ansökan snarast till personaluppsala@interpool.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: personaluppsala@interpool.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "serveringspersonal".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556864-3646), http://www.interpool.se
Svartbäcksgatan 11
753 20 UPPSALA
