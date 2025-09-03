Internrevisor - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Ekonomijobb / Eskilstuna Visa alla ekonomijobb i Eskilstuna
2025-09-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en internrevisor till Eskilstuna. Har du arbetat med revision, gärna internrevision, i några år? Vill du arbeta på en myndighet som har ett viktigt uppdrag i att stärka Sveriges försvarsförmåga? Vänta inte, sök den här viktiga rollen idag!
Internrevisor på Fortifikationsverket- vad innebär det?
Fortifikationsverket är en statlig myndighet och vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig.
Internrevisionens övergripande uppdrag är att utvärdera och stödja den verksamhet som Fortifikationsverket bedriver och ansvarar för. Vidare ska enheten verka för effektivitet och säkerhet i verksamhetsprocesserna och därigenom bidra till att målen för verksamheten uppnås. Detta görs genom revisionsinsatser och rådgivning gällande myndighetens interna styrning och kontroll.
Idag är vi två medarbetare som arbetar på internrevisionen, en internrevisor och en internrevisionschef. I och med Fortifikationsverkets tillväxt och ökade uppdrag utökas nu enheten och vi söker en internrevisor.
Som internrevisor kommer du att arbeta med att genomföra revisionsinsatser, bistå med rådgivning. Du ansvarar för att självständigt kunna genomföra dina uppgifter utifrån uppdrag från internrevisionschefen.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevant område. Du har dokumenterad flerårig erfarenhet av revision, internrevision, utredning eller motsvarande relevant för tjänsten. Då Fortifikationsverket har verksamhet i hela Sverige är körkort B ett krav.
Det är meriterande om du är certifierad CIA, CISA eller annan relevant certifiering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av statlig förvaltning samt erfarenhet av totalförsvarets verksamhet
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du besitter en hög förmåga när det kommer till samarbete och är som person ödmjuk och prestigelös. För tjänsten krävs det att du är strukturerad, vilket innebär att du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare håller du dig à jour inom ditt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar. Vi ser också att du är analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Våra lokaler är centralt belägna med bara tio minuters promenad från Resecentrum i Eskilstuna.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, placeringsort Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 28 september 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Pettersson, 010-44 45 552 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand, 010- 44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Jobbnummer
9490978