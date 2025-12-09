Internrevisionschef till Folkhälsomyndigheten
2025-12-09
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du vara med och bygga upp en ny och central funktion inom Folkhälsomyndigheten? Som internrevisionschef får du möjligheten att forma och leda myndighetens interna revisionsarbete - från grunden. Du kommer att granska och utveckla verksamheten samt bidra till myndighetens övergripande uppdrag att främja folkhälsan och skydda Sverige mot hälsohot. Läs mer och ansök redan idag om du vill göra skillnad i ett meningsfullt och samhällsviktigt arbete!
Vad ska du jobba med?
Som internrevisionschef på Folkhälsomyndigheten kommer du att granska och utveckla verksamheten samt ytterst bidra till myndighetens breda uppdrag att främja folkhälsan och skydda Sverige mot hälsohot.
Internrevisionsfunktionen är ny på myndigheten och kommer att bestå av internrevisionschefen. Då funktionen är ny innebär arbetet att bygga och utveckla från grunden. Funktionen kommer att vara direkt underställd och rapportera till generaldirektören.
Bland dina arbetsuppgifter ingår att:
• Bygga upp och löpande vidareutveckla internrevisionen i enlighet med statliga regelverk och god revisionssed för internrevision.
• Löpande analysera risker i verksamheten som utgångspunkt för framtagandet av förslag till revisionsplan.
• Planera och genomföra granskningar inklusive förslag till förbättringar, samt att skriftligt och muntligt avrapportera till generaldirektören och den granskade verksamheten.
• Följa upp de åtgärder som verksamheten vidtar baserat på tidigare rekommendationer.
Ge råd och stöd till generaldirektören och övriga medarbetare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Akademisk examen inom till exempel ekonomi, juridik, statsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt för uppdraget.
• Erfarenhet av extern- och/eller internrevision.
• Erfarenhet av kvalificerat arbete vid statlig myndighet med uppgifter som är relevanta för uppdraget.
• Goda kunskaper om och erfarenhet av statlig förvaltning.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Erfarenhet av arbete som internrevisor vid statlig myndighet.
• Integritet och objektivitet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete som internrevisionschef vid statlig myndighet.
• Erfarenhet av revisionsarbete som bidrar till verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av det statliga regelverket för internrevision och intern styrning och kontroll.
Vikt läggs vid:
• Certifiering som internrevisor.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Ellen Jones, telefon 010- 205 25 10.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2025-12-09
Välkommen med din ansökan till befattningen som internrevisionschef hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-12-30 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 04951-2025-2.1.1
