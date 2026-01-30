Internationell rådgivare cybersäkerhetscertifiering
Nu söker inspektionen för cybersäkerhetscertifiering på juridik- och säkerhetsstaben en rådgivare som har erfarenhet av handläggning och analys och som vill vara med och driva arbetet med cybersäkerhetscertifiering framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
I rollen som internationell rådgivare kommer du, efter inledande kompetensutveckling och inlärning av lagstiftning och olika certifieringsordningar, att arbeta med juridiska och regulatoriska frågor inom cybersäkerhetsområdet, med fokus på cybersäkerhetsakten och internationella arrangemang inom certifiering (exempelvis CCRA och Nato). Du analyserar och följer utvecklingen av EU-rättsliga, internationella och nationella regelverk och handlägger ärenden inom dessa tillämpningsområden. I arbetet ingår även att delta i tillsyn av kontrollorgan och leverantörer av certifierade produkter och tjänster.
Du medverkar i utvecklingen av certifieringsordningar, standarder och tekniska specifikationer samt ger stöd vid tolkning av standarder och tekniska bedömningar i tillsynsärenden, i nära samverkan med tekniska experter. Du deltar också i arbetet med att ta fram föreskrifter, tekniska råd och vägledningar och du bidrar även till utveckling av avdelningens arbetsprocesser och metoder.
I rollen ger du rådgivning till avdelningens ledning och medarbetare, bidrar med analyser kopplade till verksamhetens mål samt ger stöd vid hantering av klagomål. Du stödjer även avdelningens ledning i frågor som rör regeltillämpning, tillsyn, förhandlingar och strategiska frågor. Då avdelningen är under utveckling kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid.
Arbetet sker i nära samverkan inom FMV och med nationella och internationella aktörer såsom CCRA, Nato, EU-kommissionen, ENISA och Regeringskansliet.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förekommer såväl nationellt som internationellt.
Om dig
Vi söker sig som har en akademisk utbildning, gärna inom juridik eller statsvetenskap, eller annan relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Vidare söker vi dig som har erfarenhet från arbete, i samverkan med eller som anställd på, statlig myndighet eller offentlig förvaltning. Det är nödvändigt att du har relevant erfarenhet av handläggning, analys och rådgivning. Tjänsten ställer också krav på god förmåga att kommunicera på svenska liksom engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från EU-förhandling, EU-samarbete eller erfarenhet från annat internationellt förhandlingsarbete eller samarbete. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av arbete med policyutveckling eller juridik inom cybersäkerhet eller it, alternativt ett annat för tjänsten relevant område. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tillsynsarbete eller liknande revisionsarbete.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har ett strategiskt tänk, du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och du anpassar dina handlingar efter detta. Du planerar, strukturerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du talar klart och engagerat i kommunikationen med andra, såväl i enskilda möten som i större grupper, du är lyhörd och anpassar dig till olika situationer. Du har god förmåga att förstå komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna och du producerar egna dokument av hög kvalitet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV är nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt EU:s cybersäkerhetsakt. Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) är en myndighetsfunktion på FMV:s avdelning för cybersäkerhet och certifiering som bland annat har det övergripande ansvaret att samordna tillsyn över kontrollorgan och leverantörer av certifierade informations- och kommunikationstekniska (IKT) produkter, tjänster och processer och att samverka med nationella och internationella aktörer på området.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Mikaela Rosenlind via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anna Petersson på anna.petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
