Interim Redovisningschef till spännande uppdrag
Poolia AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du ta ett ledande ansvar i ett kvalificerat konsultuppdrag där redovisning, struktur och utveckling står i centrum? Vi söker nu en interim enhetschef till en redovisningsenhet i en större offentlig organisation. I rollen får du möjlighet att leda ett kompetent team, säkerställa en effektiv redovisningsprocess och bidra till utvecklingen av ekonomiarbetet i en omfattande verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi söker en interim enhetschef i en omfattning motsvarande 100 % av heltid. Uppdraget startar så snart som möjligt , dock senast den 20 april 2026, och pågår initialt till augusti 2026 med möjlighet till förlängning
Du ingår i ledningsgrupp och kommer att ha en central roll i att säkerställa en effektiv, kvalitetssäkrad och ändamålsenlig redovisning i en omfattande och växande verksamhet. Som interim chef ansvarar du för att leda, planera och utveckla processer och arbetssätt samt hantera ekonomi-, verksamhets- och personalfrågor.
Uppdraget innebär att du är närvarande i uppdragsgivarens lokaler i centrala Göteborg minst 80 % av arbetstiden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som interim redovisningschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet och medarbetare samt säkerställa att verksamheten levererar enligt uppsatta mål och tidsramar.
I rollen kommer du bland annat att:
• leda bokslutsarbetet tillsammans med medarbetarna
• ansvara för ekonomi- och stödsystemen Agresso och Proceedo
• säkerställa att leveranser sker i beslutsprocesser enligt fastställda tidsramar
• ansvara för att rutiner och processer för redovisningsarbetet utvecklas och förbättras i linje med verksamhetsplan
• leda och stödja en grupp om cirka 10 medarbetare
• hantera ekonomi-, personal- och arbetsmiljöfrågor
• bidra till verksamhetsutveckling och effektiva arbetsformer med fokus på kvalitet och resultat
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå inom ekonomi eller motsvarande. Du har minst tre års samlad chefserfarenhet och har under de senaste två åren haft en roll där du haft ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhet.
Du har gedigen erfarenhet av redovisning och känner dig trygg i att arbeta i komplexa organisationer där struktur, kvalitet och leveranssäkerhet är avgörande.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och närvarande. Du skapar goda förutsättningar för dina medarbetare genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap. Du arbetar strukturerat, motiverar beslut och vägleder medarbetare och grupper i det dagliga arbetet.
Du värnar om en god och hållbar arbetsmiljö och arbetar aktivt för att skapa struktur och systematik i verksamheten.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vi kan erbjuda dig en anställning såväl uppdrag som underkonsult. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Christian Haraldsson christian.haraldsson@poolia.se Jobbnummer
9795747