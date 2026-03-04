Interim redovisningschef
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en interim redovisningschef till en kommun i Stockholms-området. Uppdraget förväntas starta i april och löper till oktober 2026 under pågående rekrytering. Uppdraget kan förlängas vid behov.
Ansvarsområden
Som interim redovisningschef ska du vara verksamhets-, resultat- och personalansvarig för redovisningsgruppen. Redovisningsgruppen tillhör ekonomienheten och du som redovisningschef rapporterar till ekonomichef. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Ha dagligt personalansvar för och coacha åtta medarbetare varav sex har sina arbetsuppgifter inom redovisningsområdet inkl. systemförvaltning av ekonomisystemet, samt för två medarbetare som är ekonomstöd till förvaltningar.
Ansvara för att tillsammans med medarbetarna säkerställa att kommunen efterlever god redovisningssed och omhändertar alla allmänt förekommande redovisnings- och bokföringsprocesser.
Vara expertstöd inom redovisningsområdet (som exempelvis inom finansiell leasing, exploateringsverksamhet) och bollplank till ekonomichef och kommunens förvaltningschefer.
Ha huvudansvar för planeringen inför och att genomföra delårsbokslutet och upprätta kommunens Delårsrapport per augusti i samarbete med ekonomichef och medarbetarna vid ekonomienheten.
Svara för kommunens löpande likviditetsplanering och initiera vid behov av nyupplåning.
Utöver att leda, planera och följa upp arbetsgruppens arbetsprocesser och resultat att enskilt utföra praktiska arbetsuppgifter som exempelvis framtagande av finansiella rapporter eller beräkningar på uppdrag av ekonomichef.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har god problemlösningsförmåga, är strukturerad och har analytisk förmåga. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga och är coachande och pedagogisk i ditt ledarskap.
För att vara kvalificerad för uppdraget ska du uppfylla följande:
Djup och bred kompetens inom kvalificerad kommunal redovisning.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet i kommunal verksamhet som redovisningschef med personalansvar.
Ha en trygg, stabil och coachande ledarstil.
Vara noggrann utan att tappa helhetsperspektivet och ha förmåga att tolka och analysera ekonomiska data och samband.
Kunna hantverket i praktiken och har en djup förståelse för redovisningsprocesserna och dess sammanhang.
Meriterande:
Erfarenhet av systemet Raindance
Bra att veta
Distansarbete är möjligt upp till två dagar i veckan. Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus via email livija.bekkhus@jurek.se
.
Sista dag att ansöka är 15 mars
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7326684-1872932". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9776190