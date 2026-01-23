Interim lönechef till attraktiv arbetsgivare!
2026-01-23
Vi söker en lönechef som trivs i en operativ och utvecklande roll och som känner sig trygg i att driva processer och samarbeta med många olika funktioner i organisationen. Är detta du? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du vara ett centralt stöd i lönefunktionen med ansvar för att tillsammans med 8 lönespecialister säkerställa en kontinuerlig och korrekt löneutbetalning till medarbetare i organisationen. Rollen innebär även många kontaktytor inom organisationens olika bolag.
Ett utvecklingsarbete av löneprocessen är under uppstart, och du som lönechef kommer att bidra till att skapa förutsättningar för teamets framdrift. För att lyckas i rollen är du trygg, strukturerad och noggrann, med en förmåga att skapa ordning och tydliga processer samt kommunicera väl med både kollegor och externa kontakter.
Du erbjuds
• Växa i en ledarroll
• Bli en del av ett välrenommerat bolag inom finansbranschen
Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa tillsammans med teamet att löner betalas ut i tid
• Bidra med expertkunskap inom löneområdet och skapa förutsättningar för teamet framåt.
• Stötta teamet i dagliga lönefrågor och utmaningar
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant utbildning inom ekonomi & lön samt erfarenhet som gör att du kan sätta dig in i arbetet på ett bra sätt.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, och för att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg, stabil och noggrann person som skapar struktur både för dig själv och för andra. Samtidigt är du förändringsbenägen och kan driva förändringsarbete med mod och ett prestigelöst förhållningssätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en framstående aktör inom sin bransch, känd för sin innovativa anda och starka företagskultur.
Heltid
Så ansöker du
