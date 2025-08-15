Interim Koncernredovisningsansvarig
2025-08-15
Vi söker nu en interim koncernredovisningsansvarig för konsultuppdrag hos ett internationellt Saas-bolag i Stockholms innerstad. Uppdraget startar i september pågår under 3-6 månader. Möjlighet till anställning efter denna period finns men är inget krav.
I den här rollen får du ett helhetsansvar för koncernredovisning, rapportering och finansiell struktur i en internationell SaaS-verksamhet. Du leder det svenska redovisningsteamet, driver effektivisering och säkerställer korrekta månads- och årsbokslut i en miljö med hög förändringstakt.
Exempel på arbetsuppgifter: Ansvar för koncernkonsolidering och redovisning av flera bolag inom koncernen
Leda det svenska redovisningsteamet och säkerställa leverans i hög kvalitet och tempo
Samordna årsredovisningar, revisioner och kontakt med revisorer och banker
Ansvara för likviditetsplanering och kassaflöde i Norden
Säkerställa regelefterlevnad enligt lokal och internationell redovisningspraxis (K3/IFRS)
Driva förbättringsarbete och delta i strategiska finansiella projekt
Vi söker dig som har: 5-8 års erfarenhet inom redovisning/koncernredovisning, gärna i internationell miljö
Goda kunskaper i IFRS och/eller lokala redovisningsprinciper (ex. K3)
Tidigare erfarenhet av att leda team
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande engelska i tal och skrift
