Interim IT-chef - Stockholm
2025-10-06
Vi söker en interim IT-chef till en myndighet i Stockholm under tiden en permanent chef rekryteras. Uppdraget omfattar ett nära ledarskap med ansvar för både personal och verksamhet. Rollen innebär ett övergripande ansvar för myndighetens IT-drift och support, infrastruktur och applikationer samt frågor inom cyber- och informationssäkerhet. Vidare ingår att säkerställa framdrift i pågående projekt kopplade till interna AI-lösningar, digitala samarbetsplattformar och förutsättningar för digitala möten, liksom att fortsätta driva utveckling och förvaltning av digitala verktyg.
Arbetsuppgifter
Ansvar för personalen inom enheterna, vilket i nuläget omfattar nio anställda och fyra konsulter. Det inkluderar funktioner som drift och support, förvaltning, produktägarskap, utveckling och informationssäkerhet.
Övergripande ansvar för verksamhet och budget inom enheternas områden.
Driva och utveckla enheternas arbete samt kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar.
Samarbeta nära med hela myndigheten för att utveckla digitala lösningar som möter verksamhetens behov.
Rapportera till myndighetens ledningsgrupp och samtidigt vara delaktig i avdelningens ledningsgrupp.
Obligatoriska krav
Gedigen erfarenhet som chef/ledare med dokumenterad bakgrund inom de frågor som omfattas av enhetens ansvar (med undantag för säkerhetsskyddsfrågor). Minst tre års erfarenhet av ledarskap med personal-, verksamhets- och budgetansvar, samt vana vid att delta i strategiska ledningsgrupper och presentera för högsta ledningen.
Minst två års chefserfarenhet från liknande verksamhet inom statlig myndighet värderas högre än erfarenhet från andra sektorer.
Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och kravställa inom området, både internt och gentemot externa leverantörer.
Förmåga att på ett tydligt och målgruppsanpassat sätt kommunicera komplexa tekniska frågor. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att samarbeta nära med övriga enheter och funktioner för att utveckla digitala verksamhetsstöd, samt att arbeta strategiskt med informationssäkerhet i samverkan med verksamheten.
Dokumenterad erfarenhet av upphandling inom statlig myndighet och god kännedom om tillämpliga regelverk.
Erfarenhet av förändringsledning.
Kunskap och erfarenhet av iterativ systemutveckling, exempelvis agila metoder. Publiceringsdatum2025-10-06Dina personliga egenskaper
Stark analytisk förmåga och initiativkraft.
God samarbetsförmåga, lyhördhet och kommunikativ förmåga som skapar ömsesidig förståelse.
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
Förmåga att entusiasmera och motivera andra.
Skicklig problemlösare med hög integritet.
Meriterande krav
Erfarenhet av arbete med dataskydds- och integritetsfrågor, riskanalyser och informationsklassning.
Kännedom om etablerade styr- och förvaltningsmodeller för IT-drift, exempelvis ITIL, PM3 och PPS.
Erfarenhet av att utveckla rutiner och styrande dokument.
Erfarenhet av intern IT-drift i nära samarbete med externa externa IT-leverantörer och outsourcade it-funktioner.
Erfarenhet av implementering av interna AI-lösningar och god förståelse för hur AI kan stödja och effektivisera arbetet i en tjänstemannaorganisation. (Bedöms med högre vikt.)
Intervju
Slutkandidater kommer att kallas till intervju, cirka en timme lång, på myndighetens kontor. Det är ett krav att föreslagen konsult är tillgänglig vid minst två av de angivna tiderna.
23 oktober kl. 10.30-12.00 eller 14.00-17.00
24 oktober kl. 09.00-12.00 eller 13.00-15.00
27 oktober kl. 09.00-12.00 eller 13.00-16.00
Uppdraget planeras att starta i november 2025 och ska senast påbörjas den 8 december. Anbud som möjliggör en tidigare start, redan i början av november, kommer att prioriteras högre. Det är dock ett krav att uppdraget senast startar den 8 december.
Tillträde och ansökan:
Start: 2025-11-03
Slut: 2026-04-30- Möjlighet till förlängning: 8 förlängning/ar á 1 månader
Sista ansökningsdagen: 2025-10-09
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
