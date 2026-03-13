Interim Financial Controller till internationell industrikoncern!
Är du en trygg redovisningsprofil som trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten och säkerställa hög kvalitet i finansiell rapportering? Vi söker nu en Interim Financial Controller till en internationell industrikoncern med huvudkontor i Stockholm.
Om bolaget
Bolaget är en internationell industrikoncern med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Verksamheten präglas av entreprenörsanda, teknisk kompetens och långsiktigt värdeskapande.
Om tjänsten som Interim Financial Controller
I rollen som Interim Financial Controller blir du en central länk mellan koncernens redovisningsfunktion och dotterbolagen. Ditt fokus ligger på att säkerställa att rapporteringen från bolagen håller hög kvalitet och levereras i tid.
Rollen är huvudsakligen operativ och innebär nära samarbete med ekonomifunktioner i flera dotterbolag runt om i Europa. Du kommer även att arbeta med internkontrollfrågor och bidra i arbetet vid onboarding av nyförvärvade bolag. Tjänsten innebär många kontaktytor och du kommer att arbeta nära både CFO:er, ekonomichefer och koncernens redovisningsfunktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kvalitetssäkra och följa upp finansiell rapportering från dotterbolag
Säkerställa att rapportering levereras korrekt och i tid
Delta i arbetet kring internkontroller
Medverka vid onboarding av nyförvärvade bolag
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och självgående redovisningsprofil med god förståelse för koncernrapportering. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och har förmåga att skapa struktur samtidigt som du samarbetar med många olika funktioner.
Som person är du kommunikativ och prestigelös. Du är bekväm i dialog med seniora intressenter och vågar ställa frågor när något behöver förtydligas eller förbättras.
Viktigt för tjänsten är:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av redovisning och finansiell rapportering
Erfarenhet från koncernstruktur eller internationell verksamhet
God förståelse för redovisningsprinciper och rapporteringsprocesser
Mycket goda kunskaper i Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-03-13Övrig information
Start: ASAP
Omfattning: Heltid, interimuppdrag (minst 6 månader)
Placering: Stockholm
Arbetsmodell: Hybrid
Låter rollen som Interim Financial Controller intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Indutrade Flödesteknik Aktiebolag Kontakt
Petra Nordberg petra@needo.se
9797536