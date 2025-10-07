Interim Financial Controller till bolag inom IT
Vi på Vindex är just nu på jakt efter en interim Financial Controller till vår kund. Uppdraget pågår i ungefär 15 månader, med start så snart som möjligt. Vi söker en engagerad Financial Controller för löpande redovisning, avstämningar, skattehantering, koncernrapportering och årsredovisning. Du stöttar kollegor, driver processförbättringar och samarbetar med revisorer.
Placering: Norrort
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning
Avstämningar
Kvalitetssäkring
Skattehantering
Koncernrapportering månadsvis
Agera stöttande gentemot kollegor i frågor som rör redovisning
Driva utveckling och effektivisering av processer och rutiner inom redovisning
Årsredovisning och inkomstdeklarationer
Kontinuerlig dialog med revisorer
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker en Financial Controller med gedigna redovisningskunskaper, förmåga att självständigt upprätta årsredovisningar enligt K3 samt inkomstdeklarationer och med viss erfarenhet av IFRS. Flytande kommunikation på svenska och engelska krävs, tillsammans med analytisk förmåga och noggrannhet. Som person är du motiverande, stöttar kollegor i redovisningsfrågor och trivs med flera kontaktytor, där du bygger förtroendefulla relationer genom god kommunikation och samarbete.
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JSFC2978. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Stenmark (johanna.stenmark@vindex.se
, 073-441 44 65) vid fler funderingar kring rollen.
I denna roll erbjuds du en särskild visstidsanställning hos Vindex, vilket betyder att det inte är möjligt att ta sig an detta uppdrag genom eget bolag.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
