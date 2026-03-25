Interim Business Controller inom Logistic
2026-03-25
I rollen som Interim Business Controller får du en central position i att utveckla och driva bolagets ekonomiska processer och rapportering. Du bidrar till effektiv projektstyrning, välgrundade investeringsbeslut och en transparent, företagsövergripande månadsrapportering som stärker verksamhetens långsiktiga utveckling.
Du blir en del av ett Business Control-team inom finansfunktionen och rapporterar till ansvarig chef. Rollen innebär ett helhetsansvar som controller för IT samt för bolagets Project Management Office (PMO), som är en del av en strategisk funktion.
Du arbetar nära controllers, ekonomi-, IT- och projektorganisationen och samarbetar med projektägare, verksamhetschefer samt ledning i Business Reviews. Rollen är även en nyckelkontakt vid systemimplementeringar, utbildning och förändringsarbete.
Start: Omgående
Slut: 2026 oktober
Plats: Stockholm, en del hybrid funkar
AnsvarsområdenVara ansvarig controller för IT och PMO, inklusive uppföljning av projekt, investeringar och löpande kostnader.
Delta i ledningsforum kopplat till IT och bidra i Business Reviews tillsammans med ledning.
Följa upp projektstyrning samt ta fram investeringskalkyler och följa upp business case och realiserade effekter.
Ansvara för framtagande av finansiell månadsrapportering till styrelse och ledningsgrupp.
Driva och utveckla budget- och prognosprocesser samt ansvara för resultatkommentering.
Fungera som superuser i budget-/prognossystem, inklusive utbildning, datamappning och struktur.
Hantera basdata i affärssystem samt agera superuser vid implementation av nya system.
Samarbeta nära redovisning, IT och verksamheten för korrekt bokföring, kostnadsallokering och beslutsunderlag.
ProfilStrukturerad och analytisk med förmåga att hantera både detaljer och helhet.
Kommunikativ och pedagogisk med vana att stödja användare i system och processer.
Samarbetsorienterad och proaktiv i tvärfunktionella miljöer.
Utvecklingsdriven med förmåga att prioritera och effektivisera i en föränderlig organisation.
KvalifikationerMinst fem års erfarenhet som controller med ansvar för budget, prognos och rapportering.
Akademisk utbildning inom ekonomi/finans eller motsvarande.
Erfarenhet av ekonomisystem och budget-/prognosverktyg.
Erfarenhet av finansiell rapportering och presentation på ledningsnivå.
Erfarenhet av projektuppföljning och investeringskalkyler, gärna inom IT.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att utveckla budget- och prognosprocesser samt utbildningsmaterial.
Erfarenhet av SAP, systemimplementationer och arbete som superuser.
Erfarenhet av koncernrapportering/konsolidering.
Förståelse för IT-verksamhet och projektstyrning.
Förväntade leverablerMånadsrapporter av hög kvalitet levererade i tid med tydlig affärsförståelse.
Utvecklade och implementerade budget- och prognosprocesser.
Investeringskalkyler och beslutsunderlag för projekt.
Stärkt användarstöd och ökad systemkompetens i organisationen.
Förbättrade processer och systemstöd som effektiviserar rapportering och prognosarbete.
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander, andreas.alexander@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomerna och företag.
