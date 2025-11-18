Integration API Project Coordinator på heltid
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Norrtälje Visa alla backofficejobb i Norrtälje
2025-11-18
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Danderyd
, Lidingö
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du en driven koordinator som trivs i gränslandet mellan teknik och affär? Här blir du nyckelperson i att leverera smidiga systemintegrationer och en förstklassig kundupplevelse. Läs mer nedan och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning en Integration Project Coordinator på heltid med start omgående. Uppdraget sträcker sig långsiktigt, initialt ett år med god chans till förlängning såvida alla parter är nöjda. Vi skriver avtal sex månader i taget.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att koordinera komplexa systemintegrationer och fungera som en brygga mellan tekniska experter och affärsintressenter. Som Integration Project Coordinator har du en central roll i att hantera API-dokumentation för att säkerställa framgångsrika integrationer mellan våra system och våra kunders plattformar. Ditt huvudfokus är att säkerställa att alla integrationer möter kundernas behov och bidrar till en smidig drift. Rollen innebär nära samarbete med tvärfunktionella team för att uppnå gemensamma mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Koordinering: Driva och koordinera integrationsprojekt genom att agera länk mellan affärs- och teknikteamen
• Kundfokus: Säkerställa en utmärkt kundupplevelse genom proaktiv kommunikation och effektiv hantering av integrationsprocessen
• Projektstöd: Bidra med grundläggande projektledningsförmåga för att hantera och prioritera flera koordineringsuppgifter samtidigt
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har grundläggande förståelse för Facility Management-system och/eller kundportaler
• Har förmåga att interagera med både tekniska och kommersiella intressenter
• Grundläggande projektledningsförmåga och bekväm i att koordinera parallela projekt samtidigt
Det är meriterande om du:
• Har kunskaper i finska
• Har erfarenhet av försäljning och/eller projektkoordinering
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är noggrann för att säkerställa att integrationer är korrekt konfigurerade och att data överförs korrekt. Det är är även viktigt att vara nyfiken och ivrig att lära sig nya verktyg och tekniker. Du har ett kundfokuserat tänkesätt som säkerställer att resultaten möter kundernas behov effektivt och ändamålsenligt. Vidare är du organiserad och strukturerad i ditt tillvägagångssätt för projektledning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en innovativ aktör inom sin bransch. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9609218