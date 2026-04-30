Installatör av natursten Helsingborg

Jobbpunkten AB / Murarjobb / Helsingborg
2026-04-30


Jobbpunkten söker, på uppdrag av kund, en erfaren installatör av natursten till uppdrag i Helsingborgsområdet. I rollen arbetar du med montering och installation av natursten i både privata och kommersiella miljöer.
Du blir en del av ett yrkesskickligt team där kvalitet, precision och kundnöjdhet står i fokus. Tjänsten passar dig som är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, med ett öga för detaljer och en vilja att leverera ett professionellt resultat.
Arbetet är praktiskt och varierande och ställer krav på att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Dina arbetsuppgifter
Montering av bänkskivor, golv och väggar i natursten
Mätning, kapning och anpassning av material med hög precision
Installation hos kund utifrån ritningar och specifikationer
Säkerställa ett professionellt utförande med hög kvalitet
Bidra till ett effektivt och lösningsorienterat arbetsflöde



Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med natursten
Erfarenhet av montering/installation
God fysik och vana vid praktiskt arbete
Förmåga att arbeta självständigt och i team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: katarina@jobbpunkten.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)
252 19  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9886843

