Inspektör inom cybersäkerhet
2026-03-23
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Är du erfaren inom området cybersäkerhet med ett genuint intresse för tillsynsarbete? Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!
Vår verksamhet
Enheten för inspektion av industri och sjukvård ansvarar för tillsyn av kliniska prövningar, tillverkning, distribution och system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Tillsynen omfattar aktörer inom industri och sjukvård och bedrivs bl a via fältinspektioner både nationellt och internationellt. Vi är med i utformning av regelverk och riktlinjer inom respektive område. För närvarande arbetar 43 medarbetare på enheten indelade i fem grupper: inspektion GMP/GDP 1 och 2, inspektion GVP/GCP, inspektion sjukvårdsnära tillverkning samt inspektionskansliet.
Med anledning av NIS2-direktivet och cybersäkerhetslagen där Läkemedelsverket är utsedd tillsynsmyndighet för sektorerna hälso- och sjukvård samt verksamhetsutövare inom läkemedel, söker vi en inspektör inom cybersäkerhet till inspektionskansliet.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Du kommer att vara del i ett team för att bygga upp och utveckla tillsynen inom cybersäkerhet. Tillsyn av verksamhetsutövare inom läkemedel - tillverkning, forskning och utveckling - är en viktig del i arbetet. Du utför både proaktiv och reaktiv tillsyn avseende cybersäkerhet hos tillverkare av läkemedel, bl a genom att begära in och granska dokumentation kring olika aktörers IT-miljöer, processmiljöer, cyberfysiska system, ledningssystem. Det ingår även inspektioner på plats hos läkemedelstillverkare och andra aktörer vilket innebär visst resande. Arbetet ställer höga krav på förmåga att göra välgrundade riskbedömningar och att formulera slutsatser utifrån ett regulatoriskt perspektiv.Bakgrund
Du har flerårig erfarenhet av informations- och IT-säkerhetsarbete och trivs med att planera och genomföra strukturerade granskningar, där du samlar in, dokumenterar och värderar underlag på ett metodiskt sätt. Du kan göra självständiga, välgrundade och proportionella bedömningar utifrån både krav och riskbild. Din tekniska förståelse omfattar cybersäkerhet, nätverksarkitekturer, identitets- och åtkomsthantering, kryptografi och kommunikation. Du har även erfarenhet av att genomföra riskanalyser och bedöma cybersäkerhetsåtgärder. Du kan förklara komplexa cybersäkerhetsfrågor för såväl tekniska som icke-tekniska målgrupper, och du uttrycker dig ledigt i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att självständigt genomföra revisioner eller granskningar enligt etablerade ramverk, såsom ISO/IEC 27000-serien, CIS, SOC2, PCI DSS, DORA, IEC-62443, säkerhetsskyddslagen eller NIST CSF. Det är också en fördel om du arbetat med tillsyn, revision eller annan kontrollerande verksamhet inom offentlig eller privat sektor, eller har operativ erfarenhet av att införa och förvalta säkerhetsåtgärder i komplexa tekniska miljöer.Erfarenhet av incidenthantering, kontinuitetsplanering och återställningsförmåga är meriterande, liksom erfarenhet av införande enligt ISO 27001, NIST CSF eller PCI DSS.
Kunskaper om GxP-regelverk, erfarenhet inom läkemedel eller in vitro-diagnostik, är värdefulla. Det är meriterande om du har kännedom om cybersäkerhetslagens krav på säkerhetsåtgärder eller erfarenhet från samhällsviktig verksamhet eller annan reglerad sektor. Certifieringar som 27001 Lead Auditor, QSA, CISA eller liknande ses också som meriterande.
Dina personliga egenskaper
Du har hög integritet och god analytisk förmåga. Arbetet kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta samt ett strukturerat arbetssätt från planering, genomförande till rapportering av inspektioner. Du behöver kunna granska och utvärdera uppgifter från olika system, prioritera och självständigt fatta beslut, även under tidspress. Du har ett nyfiket förhållningssätt och är öppen för att ta in ny information. Du är tydlig i din kommunikation, såväl internt som externt samt värnar om ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Anställningsform: Tillsvidare/Visstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Inspektionsenheten
Diarienummer: 2.4.1-2026-021728
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef. Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta t f gruppchef Carolin Thunell. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
