Innesäljare VS
Randstad AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2026-03-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs. På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas.
I denna rekrytering jobbar vi med Randstad, kontakta rekryteringskonsult Carina Fors vid eventuell frågor på tel. 072-5403866.
Ansvarsområden
Som innesäljare hos oss på Ahlsell blir du en del av ett kompetent team som tillsammans driver och utvecklar vår försäljning samt en nyckelperson i Sveriges största säljkår där du kommer att få arbeta nära både kunder och kollegor. Ett av dina viktigaste uppdrag är att förstå kundens behov och skapa ett positivt kundbemötande. Du kommer dagligen att få jobba med:
• Ge bästa rådgivning och service till våra kunder kring produkter och lösningar
• Supportera kunder i produktval och orderläggning
• Skapa och följa upp offerter
• Kontakt med leverantörerKvalifikationer
I rollen som innesäljare på VS Installation kommer du att få ingå i team tillsammans med flera kollegor även från andra orter.
• Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från försäljning.
• Du har en god administrativ förmåga och är tekniskt intresserad.
• God systemvana.
• Svenska i tal och skrift.
Vi hjälper till att dagligen lösa våra kunders problem och utmaningar, därför tror vi att det är viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga. I rollen som Innesäljare är en dag inte den andra lik och det är en fördel om du kan hålla många bollar i luften samtidigt. En av våra framgångsfaktorer är vårt samarbete inom Ahlsell, därför är det extra viktigt för oss att du trivs med att arbeta nära kollegor och kunder. Du har en god förmåga att både skapa och upprätthålla långsiktiga relationer samtidigt som du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Om företaget
Ahlsell Sverige AB
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/c1bf2b31-e4ce-43f8-8ae3-9d2d5737d11a
Gårdsvägen 4 (visa karta
)
973 47 LULEÅ Arbetsplats
Ahlsell Sverige AB Kontakt
Carina Fors carina.fors@randstad.se +46725403866
9821424