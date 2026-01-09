Innesäljare till Malmö
Vill du vara med och forma en ny roll i ett företag som är ledande inom balkonginglasningar och fasader? Sunparadise söker en innesäljare som har intresse för teknik och en god säljförmåga. Här får du en unik möjlighet att arbeta nära återförsäljare och slutkunder, bidra med rådgivning och skapa skräddarsydda lösningar. Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som innesäljare blir du en viktig del av försäljningsteamet och fungerar som länken mellan våra återförsäljare, slutkunder och produktionen. Du blir en viktig partner för våra återförsäljare genom att ge support och vägledning i deras försäljning. Ibland tar du även kontakt med slutkunder för att säkerställa att affären går i mål och att kunden får bästa möjliga upplevelse. Vi värdesätter dina idéer och du kommer att ha en aktiv roll i att identifiera förbättringsområden och utveckla interna rutiner som gör vårt arbete ännu mer effektivt och kundorienterat.
Du kommer bland annat att
Ta emot och hantera kundorder från återförsäljare
Skapa och följa upp offerter
Ge teknisk rådgivning och support
Arbeta i vårt ERP-system
Delta i kundbesök och återförsäljardagar
Du utgår från kontoret i Malmö och i rollen ingår ungefär 10-15 övernattningar per år.
Melinda Wahlqvist, säljansvarig.
"En stor fördel med att jobba inom Sunparadise är att få vara delaktig i ett bolag som utvecklas och förbättras löpande. Här finns möjlighet att påverka sin roll, ta ansvar och vara med och forma arbetssätt och struktur framåt. Vi värdesätter engagemang, samarbete och en positiv inställning till förändring, och söker människor som trivs med att ta egna initiativ och bidra praktiskt till helheten. "
Khalil Ramadan, intern projektledare.
"Jag har många trevliga kollegor och vi har en bra stämning på kontoret.
Arbetsuppgifterna är varierande och det finns mycket utvecklingsmöjligheter där företaget satsar på utbildningar och kurser för de anställda."Profil
För rollen som innesäljare söker vi dig som är noggrann, analytisk och har ett genuint tekniskt intresse. Du trivs med att ta egna initiativ och är orädd för att lyfta luren. Rollen kräver att du är flexibel och gillar att kombinera försäljning med teknisk rådgivning.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av innesälj, administration eller liknande roll
God systemförståelse
Svenska och engelska i tal och skrift (förståelse för norska/danska är meriterande)
Tekniskt intresse
Det är meriterande om du har erfarenhet av ritprogram eller CAD
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720-712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering och processen påbörjas i mitten av januari.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Sunparadise utvecklar och tillverkar branschledande balkonginglasningar och uterum för villor och flerfamiljshus. Vi är också en ledande leverantör av glas- och aluminiumfasader samt balkonglösningar för flerbostadshus. Våra kunder består främst av återförsäljare, byggbolag, glasmästerier, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Tillverkningsenheterna finns i Polen och Turkiet.
Sunparadise är stolt medlem i Nordstjernan koncernen, ett familjeägt investmentbolag som har vuxit sedan 1890 och idag ägs av två välgörande stiftelser. Den huvudsakliga ägarstiftelsen, med 85 % av kapitalet, har som mål att stödja humaniora och samhällsvetenskaplig forskning, liksom utbildnings- och publiceringsprojekt, allt för att utveckla en bättre samhällsstruktur. Det innebär att när du blir en del av Sunparadise bidrar du inte bara till innovativa glas och fasadlösningar utan också till stiftelseägarnas långsiktiga samhällsengagemang. Så ansöker du
