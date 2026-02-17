Innesäljare till Bohlin & Nilsson!
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en målinriktad person som älskar försäljning och van att använda med telefonen som främsta arbetsverktyg? Brinner du för kundkontakt och att få möjlighet att påverka ett en kundstock med stor potential? Då är tjänsten som innesäljare på Bohlin & Nilsson helt rätt för dig!
Som Innesäljare på Bohlin & Nilsson sitter du på en av bolagets viktigaste positioner. Här ges du möjligheten att både vårda och utveckla Bohlin & Nilssons vilande kunder där målsättningen är att säkerställa att så många som möjligt väljer att handla verktyg, maskiner och andra förnödenheter av Bohlin & Nilsson. Dina kunder är företag i huvudsak elbranschen, men också till övriga hantverkare, industrier, kommuner m.m.
Dina arbetsuppgifter innefattar främst: * Att konvertera Bohlin & Nilsson vilande kunder till handlande över telefon. * Att skapa förtroendeingivande och rådgivande relationer till kunder. * Arbeta med nykundsbearbetning, befintlig kundstock och merförsäljning. * Ett självständigt arbete med stöd av kompetenta och drivna kollegor. * Att arbeta mot tydliga KPIer och uppsatta mål.
Personprofil
Vi söker dig som älskar att arbeta mot tydligt uppsatta säljmål och är van att använda telefonen som ditt främsta arbetsverktyg. Du besitter ett högt driv och älskar kicken av att göra affärer. Vidare tror vi att du trivs att arbeta i ett entreprenöriellt företag som ger mycket frihet under ansvar.
Vi söker dig som stämmer in på följande:
• Tidigare erfarenhet av försäljning och med fördel erfarenhet av en liknande roll.
• Arbetar strukturerat och målinriktat.
• Stor ansvarskänsla och har en förmåga att arbeta uthålligt.
• Meriterande med nätverk, intresse och/eller erfarenhet från branschen.
För denna tjänst kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som Innesäljare.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Måndag-fredag, kontorstider.
Plats: Södertälje.
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Företaget Bohlin & Nilsson har en mycket lång historia, nära 100 år av kontinuerlig drift. Bolaget grundades redan 1948 då som handelsbolag av de båda arbetskamraterna Lars-Ivar Bohlin och Uno Nilsson och drevs till en början vid sidan av ordinarie arbete.
Till en början var den stora artikeln roterande filar som dominerade försäljningen. Med åren introducerades egna innovationer som "Alex Aluminiumplugg", en smart konstruktion på plugg som ersatte dåtidens träplugg vilket blev en riktig storsäljare. Utöver detta salufördes fasadhissar, polerutrustning, expanderbult, trä & maskinskruv samt diverse handverktyg.
I samband med att Tommy och Peter bestämde sig för att trappa ner såldes bolaget till en ny ägarkonstellation under sommaren 2023. Med nya engagerade ägare kommer Bohlin & Nilsson att fortsätta utvecklas och förbli en fortsatt stark leverantör.
Bohlin & Nilssons inriktning är och har genom åren till största delen varit försäljning av verktyg, maskiner och förnödenheter till i huvudsak elbranschen, men också till övriga hantverkare, industrier, kommuner m.m. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
