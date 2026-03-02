Innesäljare till Ahlsell i Jönköping
Vill du arbeta i en högaktivitetsroll där du får kombinera struktur, affärsdriv och kundkontakt? Som innesäljare hos Ahlsell blir du en nyckelperson i deras säljkår och kommer att få arbeta nära både kunder och kollegor. Låter detta som något för dig? Då är du välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Detta är en central och aktivitetsdriven säljroll med tydligt tillväxtfokus. Du kommer att arbeta proaktivt med att aktivera befintliga kunder med låg eller minskad köpfrekvens samt skapa ny affärsvolym genom strukturerad bearbetning via telefon och digitala möten. Rollen är en del av ett nationellt initiativ och närmsta chef är placerad i Jönköping. Introduktion, utbildning och mentorering sker huvudsakligen på distans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Aktivt kontakta nya och befitnliga kunder
• Identifiera affärspotential och genomföra behovsanalyser via telefon och digitala möten
• Följa upp offerter och driva affärer i mål eller kvalificera leads till ansvariga säljare
• Dokumentera samtal, affärsmöjligheter och insikter i CRM-system
Du arbetar strukturerat mot tydliga aktivitets- och resultatmål och förväntas självständigt driva din försäljning framåt.Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt driv, hög energi och ett genuint engagemang för försäljning. Du motiveras av att arbeta mot tydliga mål, tar ansvar för dina resultat och har förmågan att hålla tempo även när du möter motgångar.
Din bakgrund kan variera, men vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet av försäljning eller kundkontakt. Det viktigaste är att du är strukturerad och förstår vad det innebär att äga din egen försäljningsprocess. Nyfikenhet på att förstå affären är också viktiga delar för att trivas och utvecklas i rollen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av B2B-försäljning, teknisk förståelse eller bakgrund inom bygg, VVS, el eller industri.
Om Ahlsell
Ahlsell är en ledande nordisk distributör av produkter och tjänster inom bland annat installation, bygg och industri. Med ett brett sortiment, hög tillgänglighet och stark lokal närvaro är Ahlsell en viktig partner för professionella kunder i hela Norden. Bolaget präglas av affärsmässighet, entreprenörsanda och ett tydligt kundfokus.
Ahlsell arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Det finns goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling för dig som vill växa tillsammans med bolaget.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidsanställning hos Ahlsell med tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Arbetstiderna är 07.30-16.00 med viss möjlighet till flex. Arbetet är primärt på plats, men möjlighet till visst distansarbete finns.
Rekryteringsprocessen hanteras av Adecco, men du blir anställd direkt av Ahlsell.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten elle rekryteringen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Antoanella Mallo via antoanella.mallo@adecco.se
Antoanella Mallo via antoanella.mallo@adecco.se
