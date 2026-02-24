Innesäljare
Jobandtalent Sweden AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-02-24
Vill du arbeta i en affärsnära roll där service och försäljning går hand i hand, hos ett väletablerat och välkänt bolag med stark position på marknaden?
Nu söker vi en Innesäljare till ett längre vikariat med start snarast. Här blir du en viktig del av den kommersiella funktionen och ansvarar för att driva affären framåt genom professionell kunddialog i samtliga kanaler.
OM ROLLEN Det här är en bred och operativ innesäljarroll där du arbetar med både service och aktiv försäljning. Du hanterar hela flödet, från första kundkontakt till levererad order.
Du kommer bland annat att:
Ta emot inkommande order och samtal
Arbeta med mejl, chatt, webborders och showroom
Aktivt arbeta med merförsäljning vid inkommande kontakt
Skapa och följa upp offerter samt driva leads till avslut
Hantera order och administration i affärssystem
Ge leveransbesked och planera transporter
Koordinera samarbete med interna funktioner
Säkerställa produkttillgänglighet och ledtider
Hantera kreditnotor, returer, reklamationer och fakturafrågor
Du är navet mellan kund, logistik och interna avdelningar och ser till att affären flyter.
OM DIG
Vi söker dig som är:
Affärsdriven och serviceinriktad
Trygg i telefon och van att arbeta i flera kanaler parallellt
Strukturerad och noggrann med god administrativ förmåga
Lösningsorienterad och professionell i din kommunikation
Bekväm med att arbeta med merförsäljning och uppföljning
Du har sannolikt erfarenhet från innesälj, kundservice eller orderhantering.
Här får du arbeta i ett stabilt och välkänt bolag med tydliga processer, högt kundfokus och starkt varumärke, i en roll där du både får använda din servicekänsla och din affärsmässighet.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera struktur, tempo och relation samt vara med och skapa riktigt bra kundupplevelser varje dag.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global techdriven utmanare som med AI och smarta digitala lösningar förändrar hur människor och företag hittar varandra. Vi kombinerar teknik, data och mänsklig närvaro för att skapa en mer träffsäker, transparent och tillgänglig arbetsmarknad.
Vår ambition är tydlig: att stärka människorna som får världen att fungera. Genom vår moderna plattform matchar vi talang med möjligheter snabbare och mer hållbart än någonsin tidigare.
Bara det senaste året har vi hjälpt över 300 000 personer till arbete hos fler än 3 200 företag globalt, inom allt från industri och logistik till handel och tjänstemannaroller. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen fortsätter vi att växa snabbt.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
