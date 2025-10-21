Innesäljare - Säkra Sverige med oss!
Svenska Alarm Gruppen AB / Kundservicejobb / Kristianstad Visa alla kundservicejobb i Kristianstad
Som innesäljare hos Svenska Alarm spelar du en central roll i vårt säljteam. Du kommer att arbeta med inkommande och utgående kundkontakter via telefon, mejl och digitala kanaler. Din uppgift är att förstå kundens behov, presentera våra smarta larmlösningar och guida dem mot den bästa säkerhetslösningen för just deras hem eller företag.
Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär. Rollen kräver att du är lyhörd, resultatinriktad och har förmågan att skapa förtroende snabbt. Du arbetar från vårt kontor i Malmö, där du får stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig utveckling inom försäljning och säkerhetsteknik.
Vad förväntar vi oss av dig som börjar hos oss?
* Ett starkt driv och gillar att arbeta mot tydliga mål
* Du trivs i en social roll där du dagligen har kontakt med nya människor
* Ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar att arbeta i team
* Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inte ett krav - vi utbildar dig!
* Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
* Tålamod i stress & press
Vad kommer vi att kunna erbjuda dig?
* Anställning på heltid, tillsvidare
* Fast lön + provision
* Tävlingar med priser
* Mycket goda utvecklingsmöjligheter & klättra inom företaget
* Meriterande utbildningar inom försäljning och kommunikation
Du kommer att vara schemalagd: Måndag- Fredag mellan 09:00-18:00 och man kommer att vara placerad på vårt kontor i Malmö.
Som företag så jobbar vi med mångfald och för oss är det väldigt viktigt att du som tjej/kvinna också söker dig till säkerhetsbranschen så tveka inte på att registrera din ansökan redan idag.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Ersättning
