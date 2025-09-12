Innesäljare - Säkerhetstjänster
Är du en driven säljare som vill ta nästa steg i karriären eller bara sugen på att testa försäljning? Då har vi möjligheten för dig.
Vi söker dig som är en målmedveten person som vill lära dig allt om kommunikationsteknik, självkänsla och försäljning.
Jobbet innebär att du ringer som innesäljare till befintliga och nya privat- och företagskunder från vårt 900 kvm nyrenoverade kontor högst upp på plan 9 i Kista, mitt i Nordic Forum. Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Genom att arbeta som säljare på Västkustbolaget förser du kunder med säkerhetslösningar genom god service och attraktiva erbjudanden. Vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt och utvecklas tillsammans med vårt team av duktiga säljare och ledare.
Förmåner
Obegränsad tillgång till vårt toppmoderna gym och träningsanläggningar, både före och efter arbetstid.
Njut av dagliga lunchalternativ där vi står för halva kostnaden av din lunch.
Möjlighet att gå utbildningar genom Framgångsakademin kostnadsfritt.
Interna utbildningar och daglig coaching.
Vi söker dig som
Söker heltidsjobb
Är tävlingsinriktad och målmedveten
Behärskar svenska både i tal och skrift
Har en positiv inställning och ser varje utmaning som en lärdom
Tidigare erfarenhet av telemarketing är meriterande men är inte ett krav
Vi erbjuder dig
En trygg och stabil arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
Teamaktiviteter och säljtävlingar med fina priser
Produkt- & säljutbildning
Trygg lönemodell och möjlighet att tjäna höga provisioner utan lönetak
Möjligheten att jobba långsiktigt och klättra inom bolaget
Om företaget
Västkustbolaget har över 120 anställda och 10 dotterbolag, vilket ger oss en stark och stabil grund att stå på. Vi som arbetar i koncernen har ett enormt framgångstänk och kontoret präglas av härliga individer som alla vill utvecklas. För oss är det viktigt att du ska trivas och verkligen vilja gå till jobbet varje morgon, just därför gör vi allt för att ge dig rätt förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
Ansök nu så bokar vi in en arbetsintervju tidigast möjligt! Ersättning
