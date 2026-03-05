Innesäljare - Bildelar
2026-03-05
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
Innesäljare - Bildelar
Habo | Lagagruppen AB
Brinner du för att ge riktigt bra service, guida kunder rätt och skapa trygghet i varje kontakt? Då kan det här vara rollen för dig.
Hos oss på Lagagruppen AB arbetar du med allt som rör försäljning av begagnade bildelar via våra marknadsplatser. Huvudfokus i rollen är försäljning, kundservice, ordermottagning och hantering av inkommande förfrågningar.
Din främsta uppgift är att hjälpa kunder att hitta rätt lösning utifrån deras behov. Det handlar inte bara om att sälja, utan om att lyssna, vägleda och säkerställa att kunden får rätt del från början.
Rollen innebär daglig kundkontakt via telefon och digitala kanaler. Du tar emot och följer upp förfrågningar, registrerar order och arbetar proaktivt för att skapa en smidig och förtroendeingivande kundupplevelse från första kontakt till leverans.
Vi arbetar i flera olika system, så det är viktigt att du är strukturerad, noggrann och trivs med att snabbt söka fram rätt information.
Vi tror att du är:
Serviceinriktad och tycker om att hjälpa människor.
Lyhörd och lösningsorienterad.
Strukturerad och bekväm med att arbeta i olika system.
Intresserad av bilar och bildelar (gärna erfarenhet från bil/bildelsbranschen).
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i CRM-system.
Hos oss får du:
En roll där kundservice och kvalitet står i fokus.
Möjlighet att göra skillnad för kunder varje dag.
Arbeta i en hållbar bransch där återbruk är en självklar del av affären.
Ett engagerat och avslappnat team i ett nischat bolag.
Placering i Habo.
Låter det som något för dig?
Hör av dig - vi letar mer efter rätt person än ett perfekt CV.
Läs mer om oss på www.laga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: thomas@laga.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lagagruppen AB
(org.nr 556592-7513) Kontakt
VD
Thomas Forsgård thomas@laga.se 0722219300 Jobbnummer
9779371