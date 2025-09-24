Inmärkare/Lagerpersonal Bildemontering

Östgöta Bildemontering AB / Lagerjobb / Linköping
2025-09-24


Visa alla lagerjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Östgöta Bildemontering AB i Linköping

Vi söker nu dig som har ett stort intresse för reservdelsbranschen och är organisatoriskt lagd.
Tjänsten handlar om att märka in begagnade bildelar som vi demonterar från våra fordon, men även pack av post och paket förekommer.
Som anställd hos oss så jobbar du mycket under eget ansvar på din avdelning och ser till att allt fungerar smidigt.
Du kommer även att jobba mot verkstadspersonal/säljteam i ett dynamiskt gäng som strävar efter att hela tiden utvecklas och driva företaget framåt.
Meriterande är om du tidigare jobbat i något reservdelssystem.
Vi ser fram emot din ansökan per e-post

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@ostgotabildemontering.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Östgöta Bildemontering AB (org.nr 559019-1184)
Rönögatan 14 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9524730

Prenumerera på jobb från Östgöta Bildemontering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Östgöta Bildemontering AB: