Inmärkare/Lagerpersonal Bildemontering

2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker nu dig som har ett stort intresse för reservdelsbranschen och är organisatoriskt lagd.
Tjänsten handlar om att märka in begagnade bildelar som vi demonterar från våra fordon, men även pack av post och paket förekommer.
Som anställd hos oss så jobbar du mycket under eget ansvar på din avdelning och ser till att allt fungerar smidigt.
Du kommer även att jobba mot verkstadspersonal/säljteam i ett dynamiskt gäng som strävar efter att hela tiden utvecklas och driva företaget framåt.
Meriterande är om du tidigare jobbat i något reservdelssystem.
Vi ser fram emot din ansökan per e-post Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@ostgotabildemontering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östgöta Bildemontering AB
(org.nr 559019-1184)
Rönögatan 14 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
