Impecta Fröhandel är ett nordiskt varumärke inom fröer och trädgårdsprodukter med fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. Sedan 1975 har vi varit trädgårdsodlarens vän och naturliga frökälla, med ett komplett sortiment av kvalitetsfröer, odlingstillbehör och trädgårdsprodukter.
Våra kunder finns i hela Norden, både via e-handel och genom cirka 300 återförsäljare.
Vi är idag 45 helårsanställda, och under högsäsong fördubblas personalstyrkan. Våra värderingar - kvalitet, trygghet och utveckling - genomsyrar både våra produkter och vårt sätt att arbeta.
Nu söker vi en Inköpsansvarig som vill bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckla inköpsfunktionen till nästa nivå.
Om rollen
Som Inköpsansvarig hos Impecta Fröhandel får du en nyckelroll i att säkerställa tillgången på varor och material som uppfyller våra höga kvalitetskrav. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp inköp på både strategisk och operativ nivå. Rollen innebär ett nära samarbete med produktutveckling, logistik, ekonomi och ledning.
Placering är främst på vårt huvudkontor i Julita, men efter överenskommelse finns goda möjligheter till hybridarbete, visst resande förekommer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Strategiskt inköp och planering
Utveckla och implementera inköpsstrategier i linje med företagets övergripande mål.
Arbeta med prognoser för material- och produktbehov utifrån försäljnings- och produktionsplaner.
Säkerställa en effektiv och hållbar inköpsprocess.
Leverantörshantering
Identifiera, utvärdera och välja leverantörer - både nationellt och internationellt.
Förhandla avtal, priser och leveransvillkor.
Bygga och vårda långsiktiga leverantörsrelationer.
Följa upp leverantörers prestationer (pris, kvalitet, leveransprecision).
Säkerställa att leverantörer uppfyller kvalitets- och hållbarhetskrav.
Avtalsförhandling och kostnadsoptimering
Ansvara för inköpsbudgeten och bidra till företagets lönsamhetsmål.
Analysera inköpskostnader och driva initiativ för kostnadsbesparingar.
Orderhantering och uppföljning
Lägga beställningar och följa upp leveranser utifrån prognos och behovsanalys.
Hantera eventuella reklamationer och leveransavvikelser.
Säkerställa att material och produkter levereras i rätt tid och kvantitet.
Rapportering och samarbete
Rapportera kommande inköp till ekonomiavdelningen för likviditetsplanering.
Samarbeta med logistik och produktion för att optimera lagernivåer och minska kapitalbindning.
Bidra till utveckling av effektiva rutiner och processer inom inköpsområdet.
Compliance och riskhantering
Säkerställa att inköp sker i enlighet med gällande lagstiftning, interna policys och produktkrav.
Identifiera risker i leveranskedjan (t.ex. leveransförseningar) och ta fram alternativa lösningar.
Dataanalys och prestandauppföljning
Förmåga att hantera och strukturera stora mängder data.
Följa upp marginaler, lagernivåer och trender etc.
Använda datan för att fatta strategiska beslut.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller motsvarande.
Har flera års erfarenhet av inköpsarbete - gärna inom tillverkning, handel eller produktbolag.
Är van vid att arbeta med leverantörsförhandling, avtal och kostnadsanalyser.
Är strukturerad, analytisk och trivs med både strategiskt och operativt ansvar.
Har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Meriterande: Erfarenhet av inköp inom frö-, odlings- eller trädgårdsbranschen, samt kunskap om hållbara leverantörskedjor.
Vi erbjuder
En roll i ett familjärt och entreprenörsdrivet bolag med stark tillväxt.
En arbetsplats med platt organisation, korta beslutsvägar och högt i tak.
Goda förmåner och möjlighet till hybridarbete enligt överenskommelse.
Ansökan
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 13 december. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@impecta.se
Vill du vara med och utveckla inköpsarbetet i ett företag med starka värderingar och passion för hållbarhet och kvalitet?
Välkommen med din ansökan till Impecta Fröhandel redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
