Inköpare Täby
Thalamus it consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Täby
2025-08-28
Din nya tjänst
Vår mångåriga kund Teledyne FLIR söker nu dig som vill arbeta med inköp. På Teledyne FLIR blir du en del av logistikteamet som jobbar med produktionsplanering och inköp av material till deras produktion av högteknologiska värmekameror/system för både land och fordonsinstallationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Arbeta med inköp och materialhemtagning genom att hantera prognoser, skapa inköpsordrar, skapa och underhålla artiklar i ERP system.
Regelbundet ha kontakt med leverantörer samt följa upp KPI:er mot dessa i form av exempelvis svarstider, leveranser samt kvalitet och arbeta för att kontinuerligt förbättra dessa.
Delta i morgonmöten med produktion.
Delta i arbetet med löpande förbättringar av avdelningens verksamhet och arbetsprocesser.
Ha kontinuerlig kontakt och samarbeta med såväl interna som externa parter, exempelvis andra avdelningar och utvecklingsprojekt på Teledyne FLIR.
Din bakgrund
Vi söker dig som:
Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom relevant inriktning, exempelvis logistik eller inköp.
Har några års arbetslivserfarenhet av inköp/logistik.
Har goda kunskaper i Officepaketet, framförallt i Excel.
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet inom SAP.
Har god teknisk kunskap och intresse.
Har intresse för hela kedjan i ett tillverkande företag, från offert till leverans.
För denna tjänst behöver du kunna tala och skriva obehindrat på både svenska och engelska. Du som söker tjänsten kommer även att genomgå en bakgrundskontroll innan anställning.
Du som person
Du är med fördel:
Öppen
Samarbetsvillig
Initiativtagande
Kommunikativ
Ansvarstagande
Lagspelare
Varför jobba på Teledyne FLIR?
Du får möjlighet att utveckla din karriär hos världens ledande företag inom termisk och infraröd teknik. På Teledyne FLIR får du en unik möjlighet att uppleva hur spjutspetsutveckling, mjukvaru- och hårdvaruutveckling samlas under ett tak. Teledyne FLIR gör sin forskning, sin utveckling och sin montering av produkterna i Täby. Vara en del av ett marknadsledande företag med 50 års erfarenhet. Vänlig kultur med fokus på samarbete, problemlösning och kreativitet.
På Teledyne FLIR finns ett stort antal aktivitetsgrupper med allt ifrån jogging på lunchen, innebandy, fotoklubb och gemensamma skidresor.
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Sanja Kolar på 070 860 82 52. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 30/9-25. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Din nya arbetsgivare
Teledyne FLIR utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på Infraröd teknik, såsom värmekameror och mätverktyg samt avancerade verktyg för övervakningsteknologi, som fjärrstyrda luft- och markfordon. Med sensorer och andra lösningar bidrar Teledyne FLIR till viktiga säkerhetsuppdrag över hela världen.
Produkterna används bland annat inom försvaret och tillverkande industri och hjälper där räddningspersonal och militär att skydda och rädda liv samt förbättra effektiviteten för olika yrkesgrupper. Med sina produkter vill Teledyne FLIR öka säkerhet och välbefinnande, minska energianvändning och bidra till att skapa smartare och mer hållbara samhällen. Teledyne FLIR strävar efter mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Ida Sebitli ida.sebitli@thalamus.se 073 856 53 74 Jobbnummer
9480797